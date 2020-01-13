Prens Harry ve Prens William'dan ortak açıklama: İngiliz basınının 'zorbalık' iddiası doğru değil - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Prens Harry ve Prens William'dan ortak açıklama: İngiliz basınının 'zorbalık' iddiası doğru değil - Son Dakika Dünya

Prens Harry ve Prens William'dan ortak açıklama: İngiliz basınının 'zorbalık' iddiası doğru değil

15 dakika önce

İngiltere'de Prens Harry ve Prens William ortak bir basın açıklaması yayımladı.

Prens Harry ve Prens William'dan ortak açıklama: İngiliz basınının 'zorbalık' iddiası doğru değil, System.String[]

İngiltere'de Prens Harry ve Prens William ortak bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, Prens William'ın kardeşine "zorbalık" yaptığı iddiası reddedildi. Times gazetesi, Sussex Dükü Prens Harry'nin ağabeyi Cambridge Dükü Prens William tarafından İngiltere Kraliyet Ailesi'nin dışına itildiğini öne sürmüştü.

İki kardeş yazılı açıklamalarında "Akıl sağlığı konularına çok önem veren iki erkek kardeş için, böylesi kışkırtıcı bir dil kullanılması saldırganca ve potansiyel olarak zarar vericidir" ifadelerini kullandı.

Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, geçen hafta yaptıkları bir açıklama ile İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekilmek istediklerini söylemişti.

Çift, Kraliyet Ailesi'nde "yenilikçi bir rol" üstlenmeyi ve "maddi bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmayı" planladıklarını belirtmişti.

Buckingham Sarayı'nın bir sözcüsü BBC'ye yapğtığı açıklamada İngiltere Kraliyet ailesinin "hayal kırıklığına uğradığını", çift ile başlatılmış olan görüşmelerin henüz çok erken aşamada olduğunu söyledi.

Kraliyet Ailesi'nde zirve

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin üyeleri bugün Sandringham'da Kraliçe 2. Elizabeth'in de katılımıyla bir araya gelecek ve son gelişmeleri değerlendirecek. İngiliz basınında hafta sonunda yer alan haberlerde, Kraliçe'nin bu meselenin "hızlı bir şekilde" çözüme kavuşturulmasını istediği öne sürüldü.

İngiliz basını bu görüşmeyi "tarihi" ve "eşi benzeri görülmemiş bir zirve" olarak tanımlıyor.

Prens William, Prens Harry, İngiltere, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:05 
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