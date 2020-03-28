Prens Harry 'vergi ödememek için taşındı' iddiası

İngiliz medyası, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Kanada'dan Los Angeles'a taşınma nedeninin 'finansal sebepler' olduğunu duyurdu. ABD vatandaşı olan Meghan'ın hem Kanada hem de ABD'ye vergi ödememek için Los Angeles'a taşındığı iddia edildi.

İngiliz medyası, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentine taşınacağını duyurdu. Bu değişikliğin nedenine ilişkin detaylar ortaya çıktı. İngiliz medyasındaki haberde, Meghan'ın ABD vatandaşı olması nedeniyle Kanada'da kalmaları durumunda hem ABD'ye hem de Kanada'ya vergi ödeyecekleri; bu nedenle ABD'ye taşınma kararı aldıkları ifade edildi.