Prens William Riyad'a Resmi Ziyarette Bulundu

Birleşik Krallık Veliaht Prensi ve Galler Prensi William, resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

Prens William, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Bölgesi Emir Yardımcısı Prens Muhammed bin Abdurrahman bin Abdülaziz tarafından karşılandı.

Karşılamada Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçisi Prens Abdullah bin Halid bin Sultan bin Abdülaziz ile Birleşik Krallık'ın Riyad Büyükelçisi Stephen Charles Hitchin ile Kraliyet Protokolü Müsteşarı Fahd es-Suhayl de hazır bulundu.

Öte yandan Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'daki Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens William'ın, ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir görüşme yapacağı belirtildi.

Açıklamada, Prens William'ın ayrıca ülkedeki ekonomik, kültürel ve çevre programları odaklı çeşitli faaliyetlere iştirak edeceği kaydedildi.