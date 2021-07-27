Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi

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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin talihsiz gelini olarak tanımlanan Diana Spencer'ın erkek kardeşi Charles Spencer'ın 30 yaşındaki büyük kızı Lady Kitty Spencer, 62 yaşındaki moda milyoneri Michael Lewis ile İtalya'da evlendi.

GELİNLİK DIŞINDA 4 ELBİSE DAHA GİYDİ

Modellik yapan Lady Kitty Spencer, gelinliği de dahil marka elçisi olduğu Dolce Gabbana imzasını taşıyan beş farklı kıyafet giydi. Güzel gelinin giydiği tüm kıyafetler de aynı markaya ait ve birbirinden gösterişli kıyafetler oldu. Güzel model, gelinliği ardından giydiği kıyafetleri çiçek desenli ve renkli tercih etti.

Spencer, bir kıyafetinde etek ucu ve beli çiçeklerle dolu gelinliği andıran kabarık ve uzun kuyruklu bir model giydi.

İşte Kitty Spencer'ın giydiği kıyafetler...