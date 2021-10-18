Pres makinesine sıkışan fabrika işçisi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Çorum Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen olayda, organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan 28 yaşındaki Emrah İlker, vücudunu bakımını yaptığı pres makinesine kaptırdı. Durumu fark eden mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İŞÇİ, OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine Çorum Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan tüm çalışmalara rağmen İlker, kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. İlker'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Genç işçinin bir iş kazası geçirerek yaralandığı haberini alan yakınları hastaneye gelerek beklemeye başladı. Ambulansla hastaneye getirilen İlker'in cansız bedeni morga alınırken, ablası olduğu öğrenilen bir kadın fenalık geçirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.