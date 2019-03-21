Preslenmiş Varil İçerisinden Ceset Çıktı
52 dakika önce
Yozgat'ta preslenmiş halde araziye atılan metal varil içerisinden ceset çıktı.
Yozgat
'ta preslenmiş halde araziye atılan metal varil içerisinden ceset çıktı.
Yozgat'ta kent merkezine 3 kilometre uzaklıkta Kabaktepe mevkiinde şüpheli varil ihbarını değerlendiren Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube ekipleri, varil üzerine inceleme yaptı. Preslenmiş halde bulunan varilde kan izlerini tespit eden ekipler, Cumhuriyet savcısının izniyle varilin açılması için itfaiye ve AFAD
ekiplerinden yardım istedi. Emniyet ekipleri, ilk belirlemelere göre kısmi olarak varil içerisinde erkek cesedi olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından varil, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Açılması ve cesedin kimlik tespitinin yapılması için varil, Yozgat Adli Tıp
Kurumuna götürüldü. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:44 Kaynak: İHA
Preslenmiş Metal Varilden Erkek Cesedi Çıktı
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