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Prof. Aşık'tan peygamber ve aile konferansı

6 saat önce

Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle Manyas Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Nevzat Aşık tarafından konferans verildi.

Prof. Aşık'tan peygamber ve aile konferansı, System.String[]

Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle Manyas Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Nevzat Aşık tarafından konferans verildi.


Manyas Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda ki etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Manyas Müftüsü Fehmi Aydınlı'nın açış konuşması sonrası ise İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Hadis Bilimcisi Prof. Dr. Nevzat Aşık tarafından " Peygamber ve Aile " konulu konferans verildi. Konuşmasında aile ve aile birliğine ağırlık veren Prof. Dr. Aşık'a konuşması sonrası Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya tarafından çiçek takdim edildi. Konferansa Gönen Müftüsü Şaban Apaydın ile bazı kurum amirleri, din görevlileri ile vatandaşlar katıldılar. Etkinlik kapsamında Manyas Müftülüğü tarafından öğrenciler arasında düzenlenen "Peygamber ve Aile " konulu kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere para ödülü ve çeşitli hediyeler verildi. - BALIKESİR

Aydınlı, Manyas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:20 Kaynak: İHA
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