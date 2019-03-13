Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun Sağlık Durumu

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, geçirdiği beyin kanaması sonrası ameliyat edilen Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin, "Son durum, ortak kararla destek ünitesinden çekip kendi doğal akışı içerisinde sonuç beklenecek.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, geçirdiği beyin kanaması sonrası ameliyat edilen Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin, "Son durum, ortak kararla destek ünitesinden çekip kendi doğal akışı içerisinde sonuç beklenecek." dedi.



Geçirdiği beyin kanaması sonrası ameliyat edilen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.



Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Prof. Dr. Dedeoğlu'nun tedavi gördüğü Şişli Florence Nightingale Hastanesi'ne gelerek, eşi Hasan Basri Dedeoğlu ve yakınlarıyla görüştü.



Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dedeoğlu'nun akademisyen ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra, Star gazetesinin köşe yazarlarından olduğunu söyledi.



Kendisinin konuyu yakından takip ettiğini, aile ile sık sık görüştüğünü belirten Albayrak, kritik sürece girildiğinin farkında olduğunu dile getirdi.



Sabah Dedeoğlu'nun ağabeyi ile görüştüğünü, sonrasında hastaneye gelirken "ölüm" iddialarıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Albayrak, "Ben yoldayken bir son dakika bilgisi paylaşıldı. Ben yola çıkmadan önce de abisiyle görüştüm, 'Bir değişiklik yok.' demişti. Telefonu kapattım, son dakikalar başladı. Tekrar aradım, 'Bir değişiklik mi oldu?' diye sordum, 'Hayır olmadı, bizim de haberimiz yok.' dedi." ifadelerini kullandı.



Hastaneye geldikten sonra Dedeoğlu'nun yakınlarıyla görüştüğünü, görüşme esnasında Başhekim Dr. Okan Özçeker'in odaya gelerek aileye bilgi verdiğini kaydeden Albayrak, "Son durum, ortak kararla destek ünitesinden çekip kendi doğal akışı içerisinde sonuç beklenecek." dedi.



"Doğru yerde durmuş bir isimdir"



"Allah'tan ümit kesilmez." diyen Albayrak, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun Türkiye'nin yetiştirdiği ender kişilerden olduğunun altını çizdi.



Nuh Albayrak, Dedeoğlu ile birçok organizasyonda beraber bulunduklarını aktararak, "Bizim 'Şehir Buluşmaları' diye bir programımız var. Birkaç ile birlikte gittik, programlar yaptık. Dolayısıyla sadece uzaktan bir yazarımız değil, bizatihi üretimin içerisinde bulunan bir yazarımız. Son derece aktif, dinamik. Çok cana yakın bir isim." diye konuştu.



Albayrak, şunları kaydetti:



"Bu dönemde birçok akademisyenin, birçok insanın, birçok dış politikacının pusulası şaşırdı ama Beril Hoca, hakikaten olup biteni doğru okuyarak, doğru yerde durmaya devam etmiş bir isimdir. Bunu siyasi görüş olarak söylemiyorum. Benim için ideoloji, siyaset başka bir şey. Şu an olup biteni iyi okuyup da doğru yerde bulunmak çok değerli bir şey. O anlamda gerçekten doğru yerde durmuş bir isimdir. Yazılarıyla, konferanslarıyla, söyleşileriyle bunu izhar etmiştir. Bu bakımdan Türkiye açısından çok değerli bir isimdir."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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