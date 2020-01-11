PROF. DR. CEMAL SAYDAM: (KANAL İSTANBUL)  ERKEKLİĞİ ÖLDÜRÜR - Son Dakika
Son Dakika Güncel PROF. DR. CEMAL SAYDAM: (KANAL İSTANBUL)  ERKEKLİĞİ ÖLDÜRÜR - Son Dakika

PROF. DR. CEMAL SAYDAM: (KANAL İSTANBUL)  ERKEKLİĞİ ÖLDÜRÜR

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin düzenlediği "Kanal İstanbul" toplantısında sunum yapan Prof. Dr. Cemal Saydam, projeyle ilgili konuşurken "Erkekliği öldürür" dedi.

PROF. DR. CEMAL SAYDAM: (KANAL İSTANBUL)  ERKEKLİĞİ ÖLDÜRÜR, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin düzenlediği "Kanal İstanbul" toplantısında sunum yapan  Prof. Dr. Cemal Saydam, projeyle ilgili konuşurken "Erkekliği öldürür" dedi.

Çalıştaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılarak konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından oturumlar düzenlendi. Oturumda konuşan Prof. Dr. Cemal Saydam, Kanal İstanbul etkileriyle Marmara denizinde biriken Sülfür Dioksit'in çürük yumurta kokusu ortaya çıkaracağını söyledi.  Sülfür Dioksit'in etkilerine değinen Saydam, "Erkekliği öldürür" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Saydam'ın konuşması

Detaylar


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cemal Saydam, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:00 Kaynak: DHA
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