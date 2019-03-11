Prof. Dr. Fuat Sezgin Panelle Anıldı

2019 yılının "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından merhum Sezgin, İncesu'da gerçekleştirilen etkinliklerle anıldı.

2019 yılının "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından merhum Sezgin, İncesu'da gerçekleştirilen etkinliklerle anıldı.



İncesu Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatma Ömer Lütfi Arıtan Anadolu Lisesi Öğrencilerinin birlikte hazırladığı Belediye Konferans Salonu'ndaki programda, Sezgin'in eserlerinin yer aldığı serginin açılışının ardından Sezgin'in hayatı panelle anlatıldı.



Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Türkiye için önemli bir değer olduğunu vurgulayan İncesu Kaymakamı Emre Cebeci, "Bilindiği gibi 2019 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anma yılı olarak ilan edilmişti. Biz de öğrencilerimizle İncesu olarak sevgili hocamızı anma hem de dünya bilim tarihine yaptıkları icatlarla katkıda bulunan diğer Müslüman bilim adamlarının yaptığı çalışmaları anlatmak için program etkinliği yaptık." dedi.



Programa İncesu Kaymakamı Emre Cebeci, İlçe Jandarma Komutanı Serdar Günek, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Sancar, diğer daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

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