Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihinde Yeni Ufuklar Konferansı Düzenlendi

Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihinde Yeni Ufuklar Konferansı Düzenlendi

32 dakika önce

94 yıl bilime hizmet eden Fuat Sezgin'in anısını yaşatmak, İslam medeniyetine katkısını gün yüzüne çıkarabilmek amacıyla yıl boyunca bir dizi anlamlı etkinlikler düzenleyecek olan Düzce Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı'nca ilan edilen "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında "Prof. Dr.

Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihinde Yeni Ufuklar Konferansı Düzenlendi, System.String[]
94 yıl bilime hizmet eden Fuat Sezgin'in anısını yaşatmak, İslam medeniyetine katkısını gün yüzüne çıkarabilmek amacıyla yıl boyunca bir dizi anlamlı etkinlikler düzenleyecek olan Düzce Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı'nca ilan edilen "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihinde Yeni Ufuklar" konferansını gerçekleştirdi.

Programın davetli konuşmacısı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kaçar, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in yaşamı ve bilim dünyasına kazandırdıkları hakkında önemli bilgiler paylaştı. İslam medeniyetinin zihnimizin bir köşesinde kaldığına ve Müslüman bilim adamları tarafından yapılan keşiflerin unutulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Kaçar, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in en büyük misyonunu; İslam medeniyetinin hak ettiği yerde olması ve bu hakkın teslim edilmesi şeklinde açıkladı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatını bu misyona adadığına işaret eden Prof. Dr. Kaçar, bu misyonunun gençlerimiz tarafından bilimde, teknolojide, edebiyatta devam ettirilmesinin önemine değindi. Fuat Sezgin'in tavsiyelerini de aktaran davetli konuşmacı, gençlere hitaben "Bilim noktasında hedefiniz varsa masaya bedeninizle, ruhunuzla, aklınıza oturun. Aklınızda dünya nimetleri olmasın. Allah korkusunu da ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in günde 18 saat çalıştığını belirten Prof. Dr. Mustafa Kaçar, O'nun haksızlıklara karşı 94 yıl mücadele verdiğini söyleyerek bu değerli şahsiyetin misyonunun devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

Konferans, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından Prof. Dr. Mustafa Kaçar'a plaket ve hediyesinin takdim edilmesiyle sona erdi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:48 Kaynak: İHA

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