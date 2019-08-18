Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Görmez'in acı günü
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Prof. Dr. Görmez'in acı günü

1 saat önce

Diyanet İşleri eski başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in dayısı vefat etti.

Prof. Dr. Görmez'in acı günü, System.String[]
Diyanet İşleri eski başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in dayısı vefat etti.
Evinde yaşamını yitiren Görmez'in dayısı Fevzi Yılmaz'ın (86), cenazesi işlemlerinin ardından Çanakçı Camisi'ne getirildi.
Burada Prof. Dr. Görmez'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Yılmaz'ın cenazesi aile kabristanlığına defnedildi.
Cenazeye aile fertlerinin yanı sıra AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip Kaymakam Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hali Uysal ile diğer ilgililer katıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:06 Kaynak: AA
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