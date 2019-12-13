Prof. Dr. Kadıoğlu: Küresel iklim değişikliği ile Karadenizlilerin burnu küçülecek (2) - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Kadıoğlu: Küresel iklim değişikliği ile Karadenizlilerin burnu küçülecek (2) - Son Dakika

Prof. Dr. Kadıoğlu: Küresel iklim değişikliği ile Karadenizlilerin burnu küçülecek (2)

6 saat önce

KARADENİZLİLER BURUNLARIDAN MEMNUNTrabzon'da yaşayanlar, küresel iklim değişikliğinin, çevre felaketlerine neden olmasının yanında, insan fizyolojisini de etkileyeceğini belirten İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Prof. Dr. Kadıoğlu: Küresel iklim değişikliği ile Karadenizlilerin burnu küçülecek (2), System.String[]

KARADENİZLİLER BURUNLARIDAN MEMNUN

Trabzon'da yaşayanlar, küresel iklim değişikliğinin, çevre felaketlerine neden olmasının yanında, insan fizyolojisini de etkileyeceğini belirten İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun, "O yüzden Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak" açıklamasını değerlendirdi. Kent sakinleri, ortaya atılan teze inanmadıklarını belirterek, mevcut burunlarının yapılarından memnun olduklarını söyledi.

'YİĞİTTE BURUN OLUR'

Emekli Adem Yılmaz,  uzun olmasına karşın burun yapısından memnun olduğunu ve herhangi bir şikayetinin olmadığını ifade ederek, "Bu görüşe ve bu teze katılmıyorum çünkü bu ilahi bir şey; Allah isterse onu küçültür. O zamana bizim ömrümüz yetmez. Yiğitte burun olur derler" diye konuştu.

'DOĞRULUK PAYI YOK'

Burnunun şeklinden memnun olduğunu söyleyen Bekir Bektaş da "Burnumdan memnunum. Küresel iklim değişikliğiyle ilgili sadece söylenenleri duyuyoruz ama bilimsel olarak ne derece doğruluk payı var o konuda herhangi bir bilgimiz yok. Sadece söylenenleri duyuyoruz. İklim dolayısıyla kışlar yaz oldu, yazlar kış oldu şeklindeki söylentileri sadece duyuyoruz. Duymadım öyle bir şey. Bilimsel olarak bilmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. İnanıyorum" dedi.

EN UZUN BURUNLU KARADENİZLİ

Rize'de, 2000 yılında Çay Televizyonu tarafından düzenlenen 'Altın Burun' yarışmalarında 8,8 santimlik burnu ile birinci olan Artvinli Mehmet Özyürek dünyanın en uzun burnuna sahip olması nedeniyle de Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.


İstanbul Teknik Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:19 Kaynak: DHA
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