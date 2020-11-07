Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aspirin uyarısı: Koronavirüs tanısı konmadıkça kan sulandırıcı olarak kullanmayın - Son Dakika

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs salgını ile ilgili aspirin kullanımına dikkat çekti.

"KOVİD-19 TANISI KONMADIKÇA ASPİRİN KULLANMAYIN"

Aspirinin koronavirüse kapılmadan öncesi ve sonrasında vereceği zarara değinen Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19'dan korunmak için veya hastalık belirtileri başladığında, PCR testi ile Kovid-19 tanısı konmadıkça kan sulandırıcı olarak aspirin kullanmak risklidir. Çünkü grip geçiriyor olabilirsiniz. Grip geçirirken aspirin kullanmak Reye sendromu daha çok çocuklarda görülen, ancak yetişkinlerde de ortaya çıkabilen tehlikeli bir hastalıktır. " dedi.

ÖLÜMLE SONUÇLANAN HASTALIK

Ceyhan, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Karaciğer yetmezliği ve beyin şişmesi ile sıklıkla ölümle sonuçlanan bir hastalıktır ve etkili bir tedavisi yoktur. O nedenle pıhtılaşmayı önlemek için aspirin dışında ilaçların kullanılması gerekir."

ÖLÜM ORANINI YÜZDE 50 DÜŞÜRÜYOR

ABD'li bilim insanları tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir çalışma, erişimi kolay ve ucuz olan Aspirin ilacının hastanede yatan yeni tip korona virüs hastalarının ölüm riskini yaklaşık yüzde 50 oranında azalttığını ortaya koymuştu.

REYE SENDROMU NEDİR?

Reye sendromu, genellikle influenza (grip) veya suçiçeği gibi bir viral enfeksiyondan sonra özellikle de aspirin alınmasıyla ortaya çıkar. Son yıllarda çocuklara ateş düşürücü olarak aspirin verilmemesi, doktorların bu konuda aileleri bilinçlendirmesi sonucu sıklığı giderek azalmıştır.