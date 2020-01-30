Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: "Boğazda artan gemi sayısı her türlü zarardır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: 'Boğazda artan gemi sayısı her türlü zarardır' - Son Dakika

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: "Boğazda artan gemi sayısı her türlü zarardır"

6 saat önce

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaşım Bölümü Müdürü ve eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin, "Boğazda artan gemi sayısı her türlü zarardır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaşım Bölümü Müdürü ve eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin, "Boğazda artan gemi sayısı her türlü zarardır. Yollar tıkandığında köprüler kullanılıyor, köprüler tıkanınca denizi kullanıyoruz. Peki denizde tıkanıklık olunca nereyi kullanacağız?" dedi.

Mustafa Ilıcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin incisi" boğazın kurtuluşunun, Kanal İstanbul Projesi'nden geçtiğini söyledi.

Projenin ulusal değil, uluslararası nitelikte olduğunu ifade eden Ilıcalı, "Kanal İstanbul, boğazın ve onun etrafındaki tarihi yalılar ile diğer tarihi alanları korumak için gerçekleştirilecek suni su yolu projesidir. Kanal İstanbul Projesi ile ilgili tartışmalara baktığımız zaman siyasi ağırlıkta tartışma var. Projenin aleyhinde veya lehinde tartışırken konuya bilimsel yaklaşmak gerekiyor." dedi.

" İstanbul Boğazı'nın nefes almasının" hedeflendiği projenin, yıllar sonra ne kadar önemli olacağını anlatan Ilıcalı, şöyle konuştu:

"Boğazdan geçen gemi sayısı her yıl artıyor. 20 yıl sonra boğazdan geçen gemi sayısının yıllık 70 binin üstüne çıkması kaçınılmaz. Kaza riskini bir tarafa bırakın, boğazın kapasitesi yıllık 25 bin civarıdır. Şu an geçen gemi sayısı 43 binin üzerinde. 20 yıl sonra ne olacak kapasite? Boğazda artan gemi sayısı her türlü zarardır. Yollar tıkandığında köprüler kullanılıyor, köprüler tıkanınca denizi kullanıyoruz. Peki denizde tıkanıklık olunca nereyi kullanacağız?"

Ilıcalı, Kanal İstanbul için 33 dalda çalışmaların yapıldığını ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun detaylı bir şekilde hazırlandığını belirtti.

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: Boğazda artan gemi sayısı her türlü zarardır

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mustafa Ilıcalı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cüneyt Özdemir: İstanbul'u İmamoğlu değil, Murat Ongun yönetiyor
İmamoğlu, gelen tepkiler üzerine kameralar karşısına geçti: Kayak yapmak zil takıp oynamak değil Tuba Büyüküstün, hamam sahnesiyle Rise of Empries Ottoman'a damga vurdu İBB toplanma alanlarını güncelledi: Mezarlıklar da toplanma alanı oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 22:24:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: "Boğazda artan gemi sayısı her türlü zarardır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]