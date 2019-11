Prof. Dr. Mustafa Selim Özkök için cenaze töreni düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Selim Özkök için, Öğretim Üyeleri Bloğu Seminer Salonunda cenaze töreni düzenledi.

Cenaze törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Dündar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Fahriye Tosun, hastane yönetimi, öğretim üyelerimiz, idari personel ve ailesi katıldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Ali Akyol "Çok sevdiğimiz arkadaşımızı, can dostumuzu ebedi yolculuğuna uğurlamak için toplandık. Kutsal kitap her can ölümü tadar diyor. Ölür demiyor ölümü tadar diyor. Yine bu cümleyle bağlantılı Yunus Emre'nin güzel bir sözü var ; 'İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır'. İlim ayrı bilim ayrıdır. Selim hem ilimi hem bilimi bir arada götürmeye çalışan bir arkadaşımızdı. Hepiniz biliyorsunuz adli tıp, kadına şiddet, çocuklara uygulanan kötü muamele konularında yaptığı çok güzel çalışmalar var. Eserlerini bu aleme bıraktı yolculuğuna bundan sonra devam ediyor. Güzel şeyler yapmış ki burada birlikte çalışan veya emekli olup aramızdan ayrılan hocalarımızda aramızda bizlerle beraber. Bir insanın günümüz materyalist dünyasında insani değerlerle varabileceği üst düzey noktalara ulaşabileceği nadir dostlardan birisi olarak hatırlayacağım. Bundan sonraki yolcuğunda ışıklar içinde uyumasını diliyorum, kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, ailesine ve dostlarına da sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık, "Üniversitemize uzun yıllar hizmet etmiş, çok değerli katkıları olan, erken yaşta kaybettiğimiz hocamızı son yolculuğuna uğurlamak için buradayız. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum." şeklinde konuştu.

Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Erel, duyduğu üzüntüyü kelimelerle ifade etmekte zorluk yaşadığını belirterek başladığı konuşmasında, Prof. Dr. Mustafa Selim Özkök'ün biyografisini paylaştı ve "Bir yıldır bir savaş veriyordu ve bu savaş sırasında da hiç umudunu kaybetmedi. Ben onu çok özleyeceğim, kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ufuk Katkıcı, Özkök'ün alanında yenilikçi biri olduğundan bahsederek, "Prof. Dr. Mustafa Selim Özkök, kendi alanında yeni şeyler yapmaya çalıştı hep. Mesela kolposkop geliştirdi. Geliştirilen bu kolposkop Üniversitemiz de ilk defa kullanılan bir alet, o aleti geliştirdi, ilerletti, yükseltti. Bu alet ile ilgili deneyimlerini ulusal ve uluslararası düzlemde paylaştı ve eğitimler verdi. Tıp alanında yaptığı çok şey var. Dostumuzu, kardeşimizi kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." sözleri ile merhum Prof. Dr. Mustafa Selim Özkök'ün çalışmalarını aktardı.

Törene katılan Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Akça Toprak Ergönen ise " Adli tıp uzmanları camiasından baktığımızda, üretken, çalışkan bir bilim insanını, nazik, kibar, değerli bir hocamızı kaybettik. Biz onu adli tıp uzmanları derneği olarak, her zaman anacağız. Her kongrede de onun adına bir oturum ile emeklerini, çalışmalarını yaşatmaya devam edeceğiz. Başta çok sevgili ailesi, çalışma arkadaşları olmak üzere hepimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum" diyerek sözlerine son verdi.

Törene katılan dostları, arkadaşları ve öğretim üyeleri kısa konuşma yapmasının ardından Prof. Dr. Mustafa Selim Özkök için hep birlikte dua edildi ve ailesine taziye dileklerinde bulunuldu.

