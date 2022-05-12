Prof. Dr. Nabi Avcı, Dijital Dergicilik Okulu öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Prof. Dr. Nabi Avcı, Dijital Dergicilik Okulu öğrencileriyle bir araya geldi

12.05.2022 13:13
Prof. Dr. Nabi Avcı, Dijital Dergicilik Okulu öğrencileriyle bir araya geldi

Dijital Jenerasyon Derneği tarafından düzenlenen, "Benim Çağım Benim Dergim Dijital Dergi" projesinin eğitimleri başladı.

Dijital Jenerasyon Derneği tarafından düzenlenen, "Benim Çağım Benim Dergim Dijital Dergi" projesinin eğitimleri başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Destek Programı" kapsamında desteklenen projenin çevrim içi ilk dersini, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı verdi.

Programın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent, Bakanlık olarak projeye destek vermekten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, projenin başarı ve hayırla sonuçlanması temennisinde bulundu.

Prof. Dr. Nabi Avcı da dergiciliğin biraz tekke gibi olduğunu belirterek, "Oradaki dostluklar, arkadaşlıklar, muhabbet, sadece dergi sayfalarıyla sınırlı kalmaz, gündelik hayatımıza da bir şekilde olumlu yansımaları olur." dedi.

Dijital dergilerin, geçmişte yazılı yayınlara göre ekonomik anlamda çok fazla sıkıntı yaşamadığını, bu anlamda da güzel çalışmalar ortaya çıktığını aktaran Avcı, katılımcılarla lise yıllarında hazırladıkları "Deneme" adlı ilk dergiyi paylaştı.

Avcı, gençlik yıllarında çıkan dergilerin çok canlı bir edebiyat ortamı oluşturduğuna dikkati çekerek, "Bugünkü dergilerin etki alanlarıyla kıyaslanamayacak kadar geniş bir etki alanına sahipti. Farklı kesimlerin çıkardığı yerli ve yabancı dergilerin birçoğunu Eskişehir'de okurken, takip ederdim." ifadelerini kullandı.

Gençlere her kesimden dergicileri takip ederek, eserlerine saygı göstermeleri gerektiğini söyleyen Avcı, hikaye yazarı olmak isteyenlerin, Sait Faik Abasıyanık, Mustafa Kutlu ve Boşnak yazar Ivo Andric gibi isimleri okuması gerektiğini söyledi.

Nabi Avcı, sosyal medyanın olumsuz etkilerine ilişkin de "Enformatik Cehalet", Jacques Ellul'un "Sözün Düşüşü", Hüsamettin Arslan'ın "Twitmania Etnomania Şiddetmania" ve "Cesur Yeni Dünya" kitaplarını önerdi.

Programda gençlerin sorularını da yanıtlayan Avcı, son dönemde tartışılan "Türkler okumuyor" yorumunu son derece yanlış bulduğunun altını çizerek, "Türkler, şu anda dünyada yayıncılık açısından 6. sırada. Yayınlanan kitap çeşitleri, türleri ve sayısı bakımından ilk 10'a giriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Nabi Avcı, adını taşıyan lisede gerçekleşen 9. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılış törenine katıldı Nabi Avcı, adını taşıyan lisede gerçekleşen 9. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılış törenine katıldı

Milletvekili, Eskişehir, Nabi Avcı, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Nabi Avcı, Dijital Dergicilik Okulu öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika


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