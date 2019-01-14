Prof. Dr. Serra Durugönül'den Yeni Kitap: Heykeller Konuşabilseydi
2 saat önce
MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serra Durugönül, Antik Yunan heykeltıraşlığını konu alan 'Heykeller Konuşabilseydi: Antik Yunan Heykeltıraşlık Sanatına Toplumsal Açıdan Bir Bakış' adlı yeni bir kitap çıkardı.
MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi
(MEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serra Durugönül, Antik Yunan heykeltıraşlığını konu alan 'Heykeller Konuşabilseydi: Antik Yunan Heykeltıraşlık Sanatına Toplumsal Açıdan Bir Bakış' adlı yeni bir kitap çıkardı.
MEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Durugönül, kitapta, heykellerin eğer 'konuşabilselerdi' üretildikleri dönem ile ilgili olarak yapılış nedenleri, arka planlarındaki propaganda, dini mesajlar ve toplumsal-felsefi itici güçler konularında neler söyleyebileceklerini düşünerek ele aldığını belirtti. 'Heykeller Konuşabilseydi' kitabının, Hegel'in sanat için söylediği, "Dışsal görünüşün bizim için değeri yoktur. Onun gerisinde içsel bir şey, bir anlam vardır" cümlesinden hareketle antik Yunan heykelini anlattığını ifade eden Durugönül, "Hangi döneme ait olurlarsa olsunlar, heykeltıraşlık eserleri salt 'estetik' kavramı ile sınırlandırılamazlar ve zamanlarının sosyo-politik gelişmelerinden, dini (mitolojik) inançlarından, felsefi düşüncelerinden ve tragedya-komedi gibi tiyatroda da vücut bulan edebi akımlarından soyutlanamazlar. İşte bu kitap, bunun bilinci ile okuyuculara sunulmaktadır" dedi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:36 Kaynak: İHA
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