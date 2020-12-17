Prof. Dr. Sofuoğlu'nun ifadelerine tepkiler - Son Dakika

Prof. Dr. Sofuoğlu'nun ifadelerine tepkiler

17.12.2020 15:55
Prof. Dr. Sofuoğlu'nun ifadelerine tepkiler, System.String[]

Sakarya'da siyasi partilerin il başkanları öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bir televizyon kanalındaki ifadelerine tepki gösterdi.

Sakarya'da siyasi partilerin il başkanları öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bir televizyon kanalındaki ifadelerine tepki gösterdi.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, yaptığı yazılı açıklamada, Sofuoğlu'nun üniversite ve şehre ilişkin sözlerini mesnetsiz ve hadsiz olarak nitelendirdi.

Sofuoğlu'nun açıklamalarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından söylenmemiş sözleri de söylenmiş gibi aktarmasını da ayrı bir suç olarak gördüklerini belirten Tever, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsedildiği şekliyle bir söylemi ve açıklaması kesinlikle söz konusu değildir. Olmayan bir söylemi varmış gibi kendi söylemine alet etmesi de ayrı bir talihsizliktir. Söz konusu mesnetsiz söylemleriyle üniversitemizi ve şehrimizi toptancı dilden aşağılayarak zan altında bırakan Sofuoğlu'nu şiddetle kınıyor, kendisinin derhal şehrimizden ve üniversitemizden özür dilemesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar da Sofuoğlu'nun ifadelerinin kabul edilemeyecek seviyede olduğunu belirtti.

Akar, söylemlerin bir öğretim görevlisi tarafından dile getirilmesinin akademik haysiyetle bağdaşmadığını ve bunun mazur görülmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, toptancı ve aşağılayıcı bir yaklaşımla gençliği hedef alan, Sakarya Üniversitesini ve Serdivan ilçesini zan altında bırakan açıklamalarını şiddetle kınadığını kaydetti.

CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş ise Sofuoğlu'nun sarf ettiği kelimelerle gençleri suçladığını belirtti.

Sofuoğlu'nun söylemleriyle Türkiye'deki üniversiteleri, Sakarya'yı, Serdivan ilçesini zan altında bıraktığına işaret eden Keleş, duruma tepki gösterdi.

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, Sofuoğlu'nun sözlerinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

İfadelerin, üniversitelere, öğrencilere ve ailelere zarar verdiğini ve tamamını zan altında bıraktığını aktaran Burak, Sofuoğlu'nun bir an önce özür dilemesi gerektiğini vurguladı.

Ebubekir Sofuoğlu, Öğretim Üyesi, Sakarya, söz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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