Prof. Dr. Taşdemir: Başı aslan gibi iri olduğundan Anadolu aslanı, Aksaray malaklısıdır - Son Dakika

AKSARAY Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Döllenme ve Suni Tohumlanma Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Umut Taşdemir, sosyal medya üzerinden yapılan 'Anadolu aslanı' tartışmaları ile ilgili değerlendirmesinde Evliya Çelebi'nin 'Seyahatname' adlı eserinde Anadolu aslanının Aksaray malaklısı olduğunu belirttiğini ifade ederek, "Geçmiş literatür verilerinden yola çıkarak, başın aslan gibi iri, dudaklarının sarkık ve iri cüsseli bir hayvan olmasından dolayı Aksaray malaklısına 'Anadolu aslanı' unvanı verilmesi son derece haklıdır" dedi.

Aksaray malaklısı ırkıyla ilgili araştırmalar yapan Prof. Dr. Umut Taşdemir, kangal ve malaklı ırkının birbirinden farklı olduğunu belirtti. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile Sivas Valisi Salih Ayhan arasında sosyal medya üzerinden yapılan 'Anadolu aslanı' tartışmaları ile ilgili değerlendirme yapan Taşdemir, "Geçmiş yıllarda 17'nci yüzyıldan bu yana Evliya Çelebi'nin de Seyahatname'sinde belirttiği gibi Anadolu aslanı olarak geçen hayvan, Aksaray malaklısıdır. Yıllardan bu yana kangal da bizim öz bir değerimizdir. Sivas kangal köpeğinin tanınmışlığı daha yüksek olduğundan dolayı Aksaray malaklısından daha tanınmış bir köpektir. Fakat yıllardan beridir Aksaray malaklısı, kangalın variyentisi olarak düşünülmüştür. Yapılan genetik çalışmalar hayvanın gerek morfolojik, gerekse genetik çalışmaları ortaya koydu ki, Aksaray malaklısı ayrı bir ırktır. Bilim dünyası da bunu kabul ediyor. Bu konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar TÜBİTAK'a proje olarak verilmiştir. Biz daha çok Aksaray malaklısının üremesiyle ilgili spermatolojik parametreler ve genetik karakteri üzerine ilişkilendirmeye çalıştık" diye konuştu.

AKSARAY MALAKLISI İRİ CÜSSELİDİR Aksaray malaklısı ve kangal köpeğinin özelliklerini anlatan Taşdemir, "Sivas kangalının haklı bir ünü vardır, gerçekten de bizim öz değerimizdir. Sivas kangal köpeği daha dikdörtgen yapıdadır. Arka ayaklarında beşinci tırnak dediğimiz sayaları vardır. Daha ince yapılıdır, daha muhlistir. Bizim mastif (iri köpek) grubu dediğimiz Türk mastifi Aksaray malaklısı daha kare yapıdadır. Daha ağır cüsselidir. Zaten başı iri, dudaklarının sarkık, olmasından dolayı Aksaray malaklısı ismi verilmiştir. Cüssesine göre çok hızlı, çevik bir köpektir. Sivas kangal köpeği daha çok sürü koruma bazlı hayvanlardır. Aksaray malaklısı ise koruma içgüdüsü yüksek iri yapısına göre son derece çevik hayvanlardır. Daha çok koruma amaçlı olan köpeklerdir. Malaklı yaklaşık olarak erkekleri 70 ile 115 kilo civarında, dişileri ise 55 ila 80 kilo arasında değişmektedir. Son derece insancıl, insana dost olan köpek olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.AKSARAY MALAKLISINA, 'ANADOLU ASLANI' UNVANI VERİLMELİ Taşdemir, valiler Hamza Aydoğdu ile Salih Ayhan'ın sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlara da değinerek şunları söyledi: "Saygıdeğer iki valinin mesajlaşmasından çok memnun oldum. Normalde ikisi de bizim memleketimize has, kendine özgü çok değerli ırklar; ama eğer mesele 'Anadolu aslanı' isminin anılmasıysa, geçmiş kaynaklardan da belirtildiği üzere bu sadece Aksaray malaklısı köpek ırkı için kullanılmış bir terimdir. Tabiki kangal da bizim ırkımız, bu konuyla ilgili yanlış algılanmasın bir taraf olarak bu söylemlerde bulunmuyorum. Sadece geçmiş literatür verilerinden yola çıkarak başın aslan gibi iri, dudaklarının sarkık ve iri cüsseli bir hayvan olmasından dolayı Aksaray malaklısına 'Anadolu aslanı' unvanı verilmesi son derece haklıdır." ?