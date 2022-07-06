Prof. Dr. Tuğcu'dan TBMM Başkanı Şentop'a: "Oğlunuz da Dahil Tüm Boğaziçililerin Kişisel Bilgilerine Erişim Hakkı Verildiğini Ortaya Koyduğum İçin... - Son Dakika
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Prof. Dr. Tuğcu'dan TBMM Başkanı Şentop'a: "Oğlunuz da Dahil Tüm Boğaziçililerin Kişisel Bilgilerine Erişim Hakkı Verildiğini Ortaya Koyduğum İçin...

06.07.2022 17:34
Prof. Dr. Tuğcu'dan TBMM Başkanı Şentop'a: "Oğlunuz da Dahil Tüm Boğaziçililerin Kişisel Bilgilerine Erişim Hakkı Verildiğini Ortaya Koyduğum İçin...

Boğaziçi Üniversitelilerin kişisel verilerine erişim izni verildiğini ortaya çıkaran akademisyenlerden Prof. Dr. Tuna Tuğcu, mezuniyet töreninin yapıldığı gün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a seslendi. Tuğcu, "Oğlunuz da dahil olmak üzere tüm Boğaziçililerin kişisel bilgilerine bir firma için erişim hakkı verildiğini ortaya koyduğum için görevden uzaklaştırıldığımı ve diploma törenine katılamadığımı biliyor musunuz" dedi.

Boğaziçi Üniversitelilerin kişisel verilerine erişim izni verildiğini ortaya çıkaran akademisyenlerden Prof. Dr. Tuna Tuğcu, mezuniyet töreninin yapıldığı gün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a seslendi. Tuğcu, "Oğlunuz da dahil olmak üzere tüm Boğaziçililerin kişisel bilgilerine bir firma için erişim hakkı verildiğini ortaya koyduğum için görevden uzaklaştırıldığımı ve diploma törenine katılamadığımı biliyor musunuz" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi mezunları, öğrencileri, akademisyenleri ve idari personelinin kişisel bilgilerine onaysız erişim izni verildiğini tespit eden dört akademisyenden biri olan Prof. Dr. Tuna Tuğcu, görevinden uzaklaştırılmıştı. Tuna Tuğcu, üniversitede mezuniyet törenleri sürerken sosyal medya hesabından, oğlu bu yıl mezun olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a seslendi. Şentop'un oğlunun da iki derste hocalığını yaptığını hatırlatan Tuğcu, bugün yapılan mezuniyet törenine katılamadığını belirterek şunları kaydetti:

"Sayın TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şu esnada oğlunuzun diploma töreni var. Ben, oğlunuzun akademik danışmanı ve iki derste hocasıydım. Ancak oğlunuz da dahil olmak üzere tüm Boğaziçililerin kişisel bilgilerine bir firma için erişim hakkı verildiğini ortaya koyduğum için görevden uzaklaştırıldığımı ve diploma törenine katılamadığımı biliyor musunuz?

Sevgili öğrencime (ismini vermiyorum) hayatta başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Ben, o ve diğer Boğaziçilileri ve Boğaziçi'yi korumaya devam edeceğim."

Bu arada, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, farklı bölümlerin düzenlediği törenlerde kep fırlatırken yine açtıkları pankartlarla dikkat çekti. Öğrenciler, Türkiye'deki göçmen sorunundan cinsiyet ayrımına kadar birçok konuda eleştirilerini dile getirdi.

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Kaynak: ANKA

Mustafa Şentop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Tuğcu'dan TBMM Başkanı Şentop'a: 'Oğlunuz da Dahil Tüm Boğaziçililerin Kişisel Bilgilerine Erişim Hakkı Verildiğini Ortaya Koyduğum İçin... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Prof. Dr. Tuğcu'dan TBMM Başkanı Şentop'a: "Oğlunuz da Dahil Tüm Boğaziçililerin Kişisel Bilgilerine Erişim Hakkı Verildiğini Ortaya Koyduğum İçin... - Son Dakika
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