Prof. Kaska: Antik tepedeki caretta caretta silüeti tamamen doğal - Son Dakika

Prof. Kaska: Antik tepedeki caretta caretta silüeti tamamen doğal

18.12.2020 10:43
Prof. Kaska: Antik tepedeki caretta caretta silüeti tamamen doğal, System.String[]

DENİZ kaplumbağalarıyla ünlü İztuzu Plajı'nın bulunduğu Dalyan'da, Kaunos kral mezarlarının bulunduğu antik tepe, caretta caretta silüeti şeklindeki görüntüsüyle ilgi çekiyor.

DENİZ kaplumbağalarıyla ünlü İztuzu Plajı'nın bulunduğu Dalyan'da, Kaunos kral mezarlarının bulunduğu antik tepe, caretta caretta silüeti şeklindeki görüntüsüyle ilgi çekiyor. Görüntünün tamamen doğal olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yakup Kaska, tepeye 'kaplumbağa tepesi' adı verilmesini önerdi.

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan'daki İztuzu Plajı, deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarından biri. Asırlardır caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapan İztuzu Plajı'na her yıl yüzlerce deniz kaplumbağası yuva yapıyor, yuvalarda da binlerce yavru deniz kaplumbağası doğuyor.

TÜRKİYE'DEKİ İLK MERKEZTürkiye'nin ilk ve 12 ay boyunca faaliyet gösteren Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi de (DEKAMER) Dalyan'da yer alıyor. Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, 2008 yılında kurulan ve bilimsel çalışmalar, yaralı deniz kaplumbağalarının bakım ve tedavileri yapılarak doğal yaşam ortamlarına geri dönmelerinin sağlandığı DEKAMER'in başkanlığını yapıyor.DRON IYLA ORTAYA ÇIKTIDalyan- İztuzu Plajı'nın asırlardır caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuva alanı olduğunu belirten DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Kaska, DEKAMER sosyal medya hesaplarında fotoğrafını paylaştıkları, Kaunos kral mezarlarının bulunduğu antik tepenin, yukarıdan bakıldığında deniz kaplumbağası silüetini andırdığını söyledi.TANITIM İÇİN ÖNEMLİProf. Dr. Kaska, Murat Doğan'ın çektiği fotoğrafı kendisinden izin alarak DEKAMER sosyal medya hesaplarında paylaştıktan sonra beğeni ve paylaşımların 100 bini aştığını dile getirdi. Prof. Dr. Kaska, bölgenin deniz kaplumbağalarıyla ünlü olması nedeniyle tepedeki deniz kaplumbağası silüetinin herkeste büyük şaşkınlık yarattığını söyledi. Bölgede DEKAMER olarak da yeni çekimler yaptıklarını belirten Prof. Dr. Kaska, "Dalyan'ın ve deniz kaplumbağalarının tanıtımı ve farkındalık yaratılması amaçlı çalışmalarda kullanılabilir" dedi.TEPEDE ANTİK KRAL MEZARLARI VARKaplumbağa silüetinin olduğu tepenin Kaunos kral mezarlarının bulunduğu bir nekropol olduğunu aktaran Prof. Dr. Kaska, "Tepede kral mezarlarının bulunduğu alan kaplumbağanın kabuğunu andırıyor. Tepeden nehre doğru kısmı ise kafası, yüzgeç-kol kısmı da nehir içindeki sazlıklarla oluşmuş. Kaunos Antik Kenti bu tepenin yaklaşık 1 kilometre sol tarafında. Tepeye 'kaplumbağa tepesi' ismi de verilebilir" dedi.SİLÜET TAMAMEN DOĞALTepenin ve caretta caretta silüetinin tamamen doğal bir oluşum olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kaska, şunları söyledi;

"Kireç taşlarından oluşmuş bir tepe, yağmur suları, rüzgar ve fırtınalarla uzun yıllarda deniz kaplumbağası silüetiyle şekillenmiş bir yapı. Burası yüzyıllardır kaplumbağaların yuva yaptığı, Türkiye'de ve dünyada en bilinen sahillerden biri. Antik dönem veya sonraki süreçlerde de buranın en gösterişli yeri olduğu fark edilmiş. Belki o dönemde de kaplumbağa silüeti fark edilmiş olabilir ama bugüne kadar bilmiyorduk. Dron olmadığı için yukarıdan çekim yapılmamış. Tepe ile yerleşim bölgesi nehirle ikiye ayrılıyor ama tepe tarafında da az sayıda yerleşim ve tarlalar var. Bu doğal güzelliğin korunması için nehirdeki teknelerin de aşırı hız yapmaması gerekiyor."


Prof. Kaska: Antik tepedeki caretta caretta silüeti tamamen doğal
Prof. Kaska: Antik tepedeki caretta caretta silüeti tamamen doğal

Caretta Caretta, Yakup Kaska, Türkiye, Dalyan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Kaska: Antik tepedeki caretta caretta silüeti tamamen doğal - Son Dakika


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