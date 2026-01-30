Prolift Giresun Sanayispor, Hilmi Bugüner ile Anlaştı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Prolift Giresun Sanayispor, teknik direktör Hilmi Bugüner ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, A takım teknik direktörlük görevi için Bugüner ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Teknik adamın, tecrübesi ve bilgi birikimiyle camiaya güç katacağı aktarılan açıklamada, "Bugüner ve ekibine ailemize hoş geldin diyor, armamız altında başarılarla dolu bir dönem diliyoruz." ifadelerine yer verildi.