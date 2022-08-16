Birçok kişi tarafından merak edilen banka promosyonları helal mi? Haram mı? Tartışmasına diyanet tarafından açıklama geldi. İnsanların son zamanlarda sıkça tartıştığı konulara arasında yer alan Promosyon haram mı? Sorusunu, diyanet işleri başkanlığı cevapladı. Peki promosyon haram mı? Diyanet'e göre banka promosyonu haram mı?

PROMOSYON HARAM MI?

Promosyon haram mı? Şeklinde yönlendirilen sorulara diyanet tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir.

PROMOSYON ALANLAR NE YAPMALI?

Diyanet işleri başkanlığı, promosyon alan vatandaşlar için ihtiyaç sahiplerine verilmesinin doğru olduğunu belirtti. Bu konuda diyanet tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde;

Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur.

Yapılan açıklamaya göre, banka promosyonu alan kişilerin parayı ihtiyaç sahibi olan kişilere dağıtılmasını uygun görmüştür.