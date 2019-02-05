Son Dakika Haberleri: Protein Eksikliği Hastalıklara Davetiye Çıkarıyor

Protein Eksikliği Hastalıklara Davetiye Çıkarıyor

38 dakika önce

Yeterli protein alınamaması, çocuklarda büyüme ve zeka geriliğine, yetişkinlerde aşırı yorgunluğa, yaşlılarda ise kas erimesine varan rahatsızlıklara neden oluyor.

Protein Eksikliği Hastalıklara Davetiye Çıkarıyor, System.String[]
Yeterli protein alınamaması, çocuklarda büyüme ve zeka geriliğine, yetişkinlerde aşırı yorgunluğa, yaşlılarda ise kas erimesine varan rahatsızlıklara neden oluyor.

Obezite, dünyayı olduğu kadar Türkiye'yi de tehdit ediyor. Son yapılan araştırmalar Türkiye'de erkeklerin yüzde 20,5'inin kadınların da yüzde 41'inin obez ya da aşırı kilolu olduğunu gösteriyor. Dünya genelinde 400 milyon kişi obez ve yaklaşık 1,6 milyon kişi de aşırı kilolu. Uzmanlar, sağlıklı ve dengeli beslenme ile bedensel ve zihinsel gelişim için mutlaka hayvansal protein tüketilmesi gerektiğine işaret ediyor. Obezitenin hızla yayılması sebebiyle 5 yıl önce obeziteye karşı geleceğin sağlıklı bireylerinin yetişmesinde en fazla rol üstlenen kadınları bilinçlendirme amacıyla Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden Şenpiliç tarafından başlatılan Dengeli Beslen Harekete Geç Kampanyası'na rehberlik eden Uzman Diyetisyen Olcay Barış, proteinin, kan hücreleri ve hemoglobin yapımı için gerekli olduğuna dikkat çekerek, genel olarak protein yetersizliğinin en başta halk arasında kansızlık olarak bilinen anemiye neden olduğunu belirtti. Uzm. Diyetisyen Barış, protein yetersizliğinde sindirim organlarında, özellikle ince bağırsak mukozalarında oluşan bozukluklar sonucunda besinlerin sindirilip emilmesinin güçleştiğini ifade ederek, "Diğer besin öğelerinin vücutta kullanılması olumsuz yönde etkilenir ve bunun sonucu olarak halsizlik yaşandığına, kas kaybı ve ciltte sıvı birikmesi ile ödem oluşur" dedi ve çeşitli durum ile yaş gruplarında protein yetersizliğinin belirtilerinin nasıl anlaşılacağını maddeler halinde şöyle sıraladı:

"PROTEİN YETERSİZLİĞİ GEBELİKTE ÖLÜ DOĞUM RİSKİNİ ARTTIRIYOR"

"Gebelik süresince yeterli protein tüketimi olmazsa ölü doğumsal sorunlar riski artabiliyor. Gebelik döneminde protein eksikliği; kilo kaybı, kas yorgunluğu, sık enfeksiyon kapma, fazla sıvı tutulması gibi sorunlara yol açabiliyor.

"ÇOCUKLARIN İLERİKİ YAŞLARDAKİ YAŞAM KALİTESİNİ VE SAĞLIĞINI BOZUYOR" Çocuklarda büyüme geriliği, zeka gelişiminde duraklama, sık tekrarlayan ishaller, protein ve kalsiyum eksikliğine işaret edebiliyor. Çocuklukların ileriki dönemlerde de yaşam kalitesini ve sağlığını bozabilecek bu eksikliklere karşı erken yaşlarda önlem alınması gerekiyor. Yeterince protein alamamanın neden olduğu ve büyümede, gerileme, anemi, ödem, karaciğer yağlanması, deri ve saçta renk değişiktiği, gastrointestinal bozukluk, psikomotor değişiklikler ve kas harabiyeti gibi belirtilerle kendini gösteren kwashiorkor hastalığı yetişkinlere oranla çocuklarda daha yaygın görülüyor.

"AŞIRI YORGUNLUK İLK BELİRTİLERİNDEN BİRİ" Yetişkinlerde protein eksikliği belirtilerinin ortaya çıkması biraz zaman alabiliyor. Aşırı yorgunluk veya enerji düzeylerinde azalma gibi durumlar, protein eksikliğinin ilk belirtileri olarak ortaya çıkıyor.

YAŞLILARDA YETERSİZ PROTEİN ALIMI KAS ERİMESİNE NEDEN OLUYOR Yaşlanmaya bağlı olarak kas gücünün ve dayanıklılığın azalması kas erimesi (sarkopeni) olarak tanımlanıyor. Yeterli protein alınmaması kas erimesine neden olan etkenlerin başında geliyor.

"TEDAVİ SÜREÇLERİ DE HASTALARDA PROTEİN AZLIĞINA NEDEN OLABİLİYOR"

Hastaların vücut sıvılarının tedavi kaynaklı çeşitli amaçlarla boşaltılması, geniş yanıklar, bol kanamalar, karaciğer-böbrek hastalıkları, protein düşüklüğüne yol açan diğer etkenler arasında yer alıyor.

"SPOR VE DİYET YAPANLAR HASTALIKLARA DAHA KOLAY YAKALANIYOR" Sporcular ve diyet yapanlarda, protein eksikliği kaslarda kuvvetsizlik, enerjide eksiklik, hastalıklara çabuk yakalanma buna bağlı geç iyileşme, yoğun saç dökülmesi, eller ve ayaklarda uyuşma, sakatlanma belirtileri ile kendini gösteriyor".

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:51 Kaynak: İHA

Türkiye, Diyetisyen, Sağlık
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