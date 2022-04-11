Protokol imzalandı, çiftçilerin ekonomisine can katacak: 10 ülkeye ihracat edilecek - Son Dakika

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde çiftçilerin bu yıl üreteceği domatesler, belediye tarafından kurulacak tesiste kurutulduktan sonra 10 ülkeye ihraç edilecek.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kurulacak tesis domates üreticilerine umut olacak. Yahşihan Belediyesi, çiftçilere umut olacak tesis bu yıl çiftçilerin ekonomik kazanç elde etmesi ve tarım arazilerinin de canlanması amacıyla bir çalışma başlattı. Özel bir şirketle protokol imzalayan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, çiftçilere ekonomik kazanç ve dezavantajlı kadınlara da iş istihdamı sağlayacağını söyledi. "Üretken belediyecilik" adı altında başlatılan proje çerçevesinde ilçeye domates kurutma tesisi kurulacağını da belirten Türkyılmaz, özel firma aracılığıyla kurutulan domateslerin başta Almanya, Hollanda, İtalya, Finlandiya, Estonya ve Mısır başta olmak üzere 10 ülkeye ihracatının yapılacağını kaydetti.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu aynı zamanda da Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla üretken belediyecilik adı altında başlatmış olduğumuz bir projemiz var" dedi.

"AİLE EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLAMASINI İSTEDİK"

Kurulacak tesiste özellikle dezavantajlı kadınların çalışacağını ifade eden Türkyılmaz, "Yahşihan'da bulunan ve yıllardır kendi kontrolümüzde ekmiş olduğumuz 65 dönüm bir arazimiz var. Bu arazide geçmiş yıllarda siyez buğdayı, patates, patlıcan ve geçen yılda çörek otu ektik. İlçede ikamet eden vatandaşlara da çörek otu hediye ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir tarım seferberliği başlatıldı. Bu seferberliğe bizde kayıtsız kalmadık. Bizde varız dedik ve Yahşihan ilçesi olarak domates ekmeye başladık. Bu domateste kimler çalışacak? Özellikle dezavantajlı durumda bulunan hanımefendiler davet ettik. Onların aile ekonomilerine katkı sağlamasını istedik. Aynı zamanda biz bu hanımefendilere tarım sigortası yaptırarak geleceklerini de bir garanti altına alalım dedik" diye konuştu.

"KADINLARA DA İŞ İMKANI SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"

Kurutulan domateslerin 10 ülkeye ihracatının yapılacağını belirten Türkyılmaz, "Aynı zamanda burada yetişen domates kurularını 6 bin haneye birer kilo olmak üzere dağıtıp dayanışma ruhunu da gerçekleştirmiş olacağız. Burada yetişen domatesler alanda kurutulup dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edeceğiz. 10 tane ülkeden aklımda kalanları saymak istiyorum. Finlandiya, Estonya, Almanya, İtalya, Hollanda, Mısır gibi ülkelere de ihraç edilecek. Buradan yetişen domatesler ülkemizin ekonomisine katkı sağladığı gibi aynı zamanda Yahşihan'da ikamet eden dezavantajlı durumdaki kadınlara da iş imkanı sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.

(Hasan Ay/ İHA)