"Prusias ad Hypium Antik Kenti"nden çıkan bulgular arkeologları heyecanlandırıyor - Son Dakika

"Prusias ad Hypium Antik Kenti"nden çıkan bulgular arkeologları heyecanlandırıyor

03.12.2020 18:20

Kültür ve Turizm Bakanlığının aldığı kararla kazıların 12 aya yayıldığı, Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yeri olarak bilinen antik kentte, Konuralp Müze Müdürlüğü Başkanlığı, Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Bilimsel Danışmanlığı ve Düzce Belediyesinin destekleriyle kazı çalışmaları...

Kültür ve Turizm Bakanlığının aldığı kararla kazıların 12 aya yayıldığı, Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yeri olarak bilinen antik kentte, Konuralp Müze Müdürlüğü Başkanlığı, Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Bilimsel Danışmanlığı ve Düzce Belediyesinin destekleriyle kazı çalışmaları devam ediyor.

Tarihi MÖ 3. yüzyıla kadar dayanan, zamanla üzerine yeni yapılar inşa edilen fakat toprak altı zenginliği bozulmayan antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapıların da yer aldığı bölgede, özellikle tiyatro bölümünde yeni yapı ve yeni bulgular gün ışığına çıkıyor.

Tiyatro bölümünde yapılan kazılarda 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bebek mezarı ile birçok heykel ve bu heykellere ait kalıntılara ulaşan arkeologlar, özellikle tiyatronun içerisine yerleştirilen mezardan çıkarılan kemiklerin incelemesinden gelecek sonuçları merakla bekliyor.

"Tiyatro tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıkmaya başlıyor"

Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Emre Okan, Kültür ve Turizm Baknlığının verdiği izinle alandaki kazıların 12 yayıldığını ve bir yıldır pandemi nedeniyle 2 ay hariç çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Tiyatronun büyük bir bölümün kazılarda ortaya çıkarıldığını aktaran Okan, "Çalışmalarımız planladığımızdan daha hızlı ilerliyor. Tiyatronun batı kısmı ile ön kısmında bulunan alt kaveya (oturma bölümü) tahminimizden daha sağlam çıktı. Sahne binasının olduğu bölümdeki kazıları çok önemsiyorduk. Bu alandaki çalışmalara başladığımızda Geç Antik Çağda inşa edilmiş duvarların olduğunu tespit ettik. 4. yüzyılın sonlarını işaret eden kemik duvarlara rastladık. Batı bölümündeki kazılarımız tüm hızıyla devam ediyor, tiyatro tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıkmaya başlıyor." diye konuştu.

Türk Tarih Kurumu ve Düzce Belediyesinin desteklerinin kazı alanındaki çalışmaları hızlandırdığını anlatan Okan, "Belediyenin işçi desteği, Türk Tarih Kurumunun 2020 yılı çizim ve belgeleme işlemleri, işimizi oldukça hızlandırıyor. Son derece güzel işler ortaya çıkıyor. Tiyatronun sanıldığından daha büyük ve görkemli olduğu anlamış olduk. Bundan sonraki süreç 2021 yılı, programımızı ona göre yapıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımızın devam ettiğini düşünürsek 3-4 yıla sona doğru yaklaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Bundan sonraki süreçte buluntulara sıkça rastlayacağız"

Okan, kazılarda tahminlerinin dışında bulgulara ulaştıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:   "Alanda tahmin ettiğimiz dönemin dışında bulgulara da rastlıyoruz. Sahne binasının içerisinde 4. yüzyılda yapılmış bir mezar tespit ettik. Şu anda çalışmaları devam ediyor. Çoğunlukla tahminimiz doğrultusunda buluntulara rastlasak da bazen böyle sürpriz buluntularla da karşılaşabiliyoruz. Sahne binası içerisinde genellikle mezar olmaz. Bu mezar da şunu gösteriyor, Geç Antik Çağ insanları da buraya bir mezar koyarak farklı şekilde kullanmışlar. Mezar küçük bir bebeğe ait görünüyor. Mezarın etrafında yapılan kazılarda çıkan sikklerden yola çıkarak 4. yüzyıl olarak değerlendiriyoruz. Bu alan daha sonraki yıllarda atölye ve modern dolgu olarak kullanılmış. Onun üzüerinde Bizans kalıntıları, daha sonra da çok nadir olsa da Osmanlı kalıntılarına rastladık. Geç Antik Çağ mezarlarında maalesef çok az veriyle karşı karşıya kalıyoruz. Mesela bir ölü hediyesi bırakılmamış ve bu çağda buna benzer mezar da çıkmamış. Çıkan kemikler incelenecek, yaşı, cinsiyeti ve bir hastalığı var mıydı görebileceğiz."

Bölgeden mezardan hariç heykel ve bu heykellere ait kalıntılar çıkarıldığını dile getiren Okan, "Kazı aşaması artık dolgu toprağının bittiği ve buluntulara rastlayacağımız bir tabakaya ulaştı. Artık orijinal bir tabakaya indik ve artık buluntuya rastlamamız an meselesi ve bu çok normal. Roma dönemindeki tiyatroların birçoğunda o alana ait buluntular çıkıyor. Heykeller ve bunlara ait parçalar önümüze geliyor. Bundan sonraki süreçte buluntulara sıkça rastlayacağız" ifadelerini kullandı.

Prusias ad Hypium Antik Kenti nden çıkan bulgular arkeologları heyecanlandırıyor

Batı Karadeniz, Konuralp, Turizm, Düzce, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Prusias ad Hypium Antik Kenti'nden çıkan bulgular arkeologları heyecanlandırıyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Vaka sayısı yüzde 100 artan Samsun'da tedbirler sıklaştı! Emniyet ve jandarma ev ev denetim yapacak Bilim Kurulu Üyesi Özlü, yeni korona tedbirlerinin işaretini verdi: Yılbaşında 4 günlük sokak kısıtlaması yapılabilir DSP'den asgari ücret önerisi: 3 bin 533 lira olsun Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalandı Okyanus balığı 15 kiloluk lambuka, Kuşadası'nda yakalandı Hakkındaki tedbir kararına uymayan Sisi lakaplı Seyhan Soylu'ya 4 günlük hapis Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti İntihara kalkışan kocasını engellemek isterken ölümüne neden oldu
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip muhabirin burnunu kıran boksör tutuklandı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip muhabirin burnunu kıran boksör tutuklandı         
17:53
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısını bulan Türk doktorları tebrik etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısını bulan Türk doktorları tebrik etti         
17:43
İstiklal'de ilginç anlar! Maske cezası kesilen Rus turist önce itiraz etti, ardından dans etmeye başladı İstiklal'de ilginç anlar! Maske cezası kesilen Rus turist önce itiraz etti, ardından dans etmeye başladı         
17:27
Mustafa Sarıgül'ün partisinin kuruluş tarihi belli oldu Mustafa Sarıgül'ün partisinin kuruluş tarihi belli oldu         
17:16
16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan otobüs şoförüne 8 yıl 6 ay hapis cezası 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan otobüs şoförüne 8 yıl 6 ay hapis cezası         
17:08
Acun Ilıcalı, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in MasterChef iddialarına çok sert çıktı: Yalan! Acun Ilıcalı, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in MasterChef iddialarına çok sert çıktı: Yalan!         
16:51
Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu         
16:08
Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı         
15:52
337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış         
15:35
Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı         
15:27
Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü         
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor         
14:56
Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada         
14:51
Yağmur Sarnıç'tan Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler         
14:34
9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı 9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı         
14:17
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 18:29:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Prusias ad Hypium Antik Kenti"nden çıkan bulgular arkeologları heyecanlandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei