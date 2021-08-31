PSG, Arnaud Kalimuendo'yu Lens'e kiraladı

PSG'den yapılan açıklamada, 2024'e kadar sözleşmesi olan 19 yaşındaki Kalimuendo'nun satın alma opsiyonu olmadan 30 Haziran 2022'ye kadar Lens'e kiralandığı belirtildi.

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