PSG'nin Brugge Yolculuğu
59 dakika önce
Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge ile karşılacak PSG, Brugge kentine doğru yolculuğunun ve Jan Breydel Stadı’ndaki antrenmanının kamera arkası görüntülerini paylaştı.
Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile karşılacak PSG, Brugge kentine doğru yolculuğunun ve Jan Breydel Stadı'ndaki antrenmanının kamera arkası görüntülerini paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:39
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