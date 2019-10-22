Son Dakika Haberleri: PSG'nin Brugge Yolculuğu
Son Dakika Spor PSG'nin Brugge Yolculuğu

PSG'nin Brugge Yolculuğu

59 dakika önce

Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge ile karşılacak PSG, Brugge kentine doğru yolculuğunun ve Jan Breydel Stadı’ndaki antrenmanının kamera arkası görüntülerini paylaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile karşılacak PSG, Brugge kentine doğru yolculuğunun ve Jan Breydel Stadı'ndaki antrenmanının kamera arkası görüntülerini paylaştı.

PSG'nin Brugge Yolculuğu

Club Brugge, Brugge, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray ile Real Madrid U19 maçı bütçe olmadığı için yayınlanmadı
Fenerbahçe, Vitalii Mykolenko'nun peşine düştü Emre Belözoğlu kanser tedavisi gören 16 aylık Çınar Aydın'ı ziyaret etti Prade, 'yeğenime mesaj atabilirsin' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 16:38:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PSG'nin Brugge Yolculuğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]