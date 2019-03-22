Son Dakika Haberleri: Psikolojik Sorunlu Genç Evde Yangın Çıkardı

Psikolojik Sorunlu Genç Evde Yangın Çıkardı

55 dakika önce

Çorum'da psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen gencin ailesiyle yaşadığı evi ateşe vermesi sonucu dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Psikolojik Sorunlu Genç Evde Yangın Çıkardı, System.String[]
Çorum'da psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen gencin ailesiyle yaşadığı evi ateşe vermesi sonucu dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Akkent Mahallesi'nde beş katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede ailesiyle yaşayan 20 yaşlarındaki Sefa T. henüz belirlenemeyen bir nedenle evin oturma odasında yangın çıkardı.

Kısa sürede büyüyen alevler, diğer odalara sıçradı. İlk müdahaleyi apartman sakinlerinin yaptığı yangına ihbar üzerine gelen Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın, yarım saat süren çalışmanın ardından diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın sırasında evde bulunan Sevim T. onu kurtarmaya çalışan komşuları Satı Ercan ve Kadriye Erkun ile bir 112 Acil Servis personeli dumandan etkilendi.

Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bu kişilerden Sevim T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Daireyi ateşe verdikten sonra evden ayrılan Sefa T. ise polis tarafından yakalandı. Psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen genç karakola götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:09 Kaynak: AA

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