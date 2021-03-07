PTT AŞ'den deprem farkındalığı için özel gün zarfı
07.03.2021 10:15
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla "Deprem Öldürmez İhmal Öldürür" konulu özel gün zarfı hazırlayıp tedavüle sundu.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla "Deprem Öldürmez İhmal Öldürür" konulu özel gün zarfı hazırlayıp tedavüle sundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, özel gün zarfı 5,50 lira bedelle PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında abone sayısı kadar satışa çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek amacıyla satışa sunulan özel gün zarfı, posta damgası ile talep edenlere tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.
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