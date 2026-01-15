PTT Çalışanları İşten Çıkarmalara Karşı Eylem Başlattı - Son Dakika
PTT Çalışanları İşten Çıkarmalara Karşı Eylem Başlattı

PTT Çalışanları İşten Çıkarmalara Karşı Eylem Başlattı
15.01.2026 14:55
PTT Nilüfer Kargo Dağıtım Merkezi'nde 3 işçinin işten çıkarılmasının ardından çalışanlar protesto düzenledi.

Zehra Değirmenci

(BURSA) - PTT Nilüfer Kargo Dağıtım Merkezi'nde çalışan üç taşeron işçinin "ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı" ifade eden Kod-25 gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarılmasının ardından çalışanlar kontak kapatarak eylem başlattı.

PTT Nilüfer Kargo Dağıtım Merkezi'nde çalışan Celil Baban, Volkan Uzun ve Lokman Ün isimli taşeron işçilerin Kod-25'le tazminatsız şekilde işten çıkarılması nedeniyle çalışanlar protesto düzenledi.

Kurum önünde açıklama yapan işçiler, bir süredir mesai diretmeleri gibi nedenlerle mobbingin sürdüğünü ifade ederken, işten çıkarmaların asıl nedeninin yakın zamanda parça başı iş modeline geçilmesi olduğunu ifade etti.

İşten çıkarılan Celil Baban şöyle konuştu:

"Kod-25'ten işten çıkarıldığımız bize bildirildi. Hukuksuz bir şekilde bizi işten attılar. Araç Takip Sistemi kayıtları ve müşteri beyanları olduğu halde bunları dinlemeden bizim iş çıkışımız verildi. Biz de bu hukuksuzluğa engel olmak için, başka arkadaşlarımızın da canı yanmasın diye eylem yapıyoruz. Hukuk, adalet kalmadı. Mobbingler üst üste devam ediyor. Bundan yaklaşık 1 ay önce mesai diretmelerinden kaynaklı bir arkadaşımızın kaza yapması sonucu 17 yaşındaki bir kardeşimizin vefat etmesiyle sonuçlandı bu olay. Sürekli başımıza gelen olaylar var. Biz de bu olaylara engel olmak için bu eylemi gerçekleştiriyoruz."

"İşten çıkarmaların devamının geleceğini düşünüyoruz"

İşten çıkarılan diğer personel Volkan Uzun ise, "İlk olarak biz 3 kişi şu an işten çıkarıldık. Bunun devamının da geleceğini düşünüyoruz. İnşallah bu, bizim işe dönüşümüzle sonuçlanır, diğer arkadaşlar da kendilerini güvende hissederler. Çünkü eğer biz yıkılırsak bizden sonrakiler çok hızlı şekilde dağılacaklardır" dedi.

"Elle tutulur gerekçe yok"

PTT-Sen avukatı Lütfü Sabri Batı ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sendikamız adına burada sendikanın çeşitli uzmanlarıyla beraber direnen arkadaşlarımızın yanındayız. Kendilerinin işten çıkarılmasıyla ilgili hiçbir elle tutulur gerekçe yok. Müşteri beyanları ve kayıtlar ortada. İşçilerin haklarını arayıp da işe iadelerini talep ettikleri halde işe iade edilmeme ihtimalleri yok zaten. Ama Türkiye iş hukuku bu konuda çok kısır kaldığı için arkadaşlarımız burada kendilerini daha meşru, daha fiili ve daha doğrudan bir yöntemle savunuyorlar, ki haklılar ve yaptıkları şey gayet yasal. Bu direniş bütün süreç boyunca devam edecek. Bu direnişin tamamı boyunca biz işçi arkadaşlara destek vermeye devam edeceğiz."

Sendika Örgütlenme Uzmanı Emel Karadeniz ise üç üyelerinin haksız şekilde işten çıkarıldığını bildirerek, "Bu eylemimiz sayesinde baş müdürle görüştük. Bu görüşme neticesinde sorunları dile getirdik. İşe iade, kod 46'nın kaldırılması ve sorunların çözümü için taleplerimizi ilettik. Müdür bey işten çıkarılmayla ilgili sorumluluğun taşeron şirkette olduğunu ifade etti. Biz de muhatap olarak esas işveren olan PTT'nin olduğunu ve bunun sorumluluğunu da PTT'nin alması gerektiğini söyledik. Bu konuda ilgili görüşme yapacağını ve sonrasında bize haber vereceğini söyledi. Şu an bu görüşmenin sonucunu bekliyoruz. Müdür beyden verdiği sözün arkasında durmasını ve görüşme sonucunda lehimize sonuçlanacak şekilde bir karar çıkmasını umuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel, PTT, Son Dakika

15:38
