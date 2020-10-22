PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

PTT Ardahan Başmüdürü Cafer Yavuz, PTT'nin 180. kuruluş yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, PTT'nin Posta Nezareti olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulduğunu belirtti.

Bu yıl da 180'inci kuruluş yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"İki asra yakın tarihi tecrübesiyle birleştiren, geçmiş ve gelecek arasında uzanan bir köprü kuran Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak, yenilikçi bakış açısıyla, teknolojik yatırımlarımızı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla da ürün ve hizmet çeşitliliğimizi her geçen gün artırmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer alarak posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz."