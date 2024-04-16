Puffer Finance, 18 Milyon Dolarlık Finansmanla Değerini 200 Milyon Dolara Taşıdı

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Ethereum üzerinde kurulu Puffer Finance, yeni finansman turunda dikkat çekici bir başarıya imza attı. Önde gelen yatırımcıların katılımıyla 18 milyon dolar toplanan turla birlikte şirketin değeri 200 milyon dolara taşındı. Bu gelişme, kripto para ekosistemine olan güvenin yeni bir göstergesi olarak ön plana çıktı.

18 Milyon Dolarlık Finansman, Puffer Finance'i Zirveye Taşıyor

Ethereum tabanlı liquid restaking prokolü Puffer Finance, yeni token fonlama turunda 200 milyon dolarlık bir değerlemeye ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. EigenLayer altyapısında kurulan bu yenilikçi likit restaking platformu, Brevan Howard Digital ve Electric Capital'in ortak liderliğindeki finansman turunda 18 milyon dolar topladı. Bu önemli yatırım turuna Coinbase Ventures, Kraken Ventures ve Franklin Templeton gibi sektörün öncü şirketleri katıldı. Yatırım turunda ayrıca, Fidelity, Mechanism Capital, Lightspeed Faction, Consensys, Animoca, GSR ve Lemniscap gibi firmalar da yatırımcılar arasında yer aldı.

Şirket tarafından yapılan göre bu turun ayrıca değerli melek yatırımcıları da bulunuyor. Polygon'un kurucu ortağı Sandeep Nailwal, Wormhole'un kurucu ortağı Anthony Ramirez, AltLayer'ın kurucu ortağı Yaoqi Jia ve Pendle Finance'in çekirdek katılımcısı Anton Buenavista gibi isimler Puffer Finance'e yatırım yapanlar arasında yer aldı.

Puffer'ın kurucu ortağı Amir Forouzani, konu hakkında yaptığı açıklamada bu turun gelecekteki tokenlar için basit bir anlaşma (SAFT) şeklinde yapılandırıldığını belirtti. Forouzani, bu turun Puffer'ın piyasa değerini 200 milyon dolara yükselttiğini de sözlerine ekledi.

Son olarak Puffer Finance, bu başarılı yatırım turu ile sadece bu yıl Binance Labs'ten aldığı yatırımın ardından yine finansal destek alarak gücüne güç kattı. Proje geçtiğimiz yıl 5,5 milyon dolarlık bir tohum finansman turu ve 650.000 dolarlık bir tohum öncesi tur ile yatırım almıştı.