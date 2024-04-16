Puffer Finance, 18 Milyon Dolarlık Finansmanla Değerini 200 Milyon Dolara Taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Puffer Finance, 18 Milyon Dolarlık Finansmanla Değerini 200 Milyon Dolara Taşıdı

Puffer Finance, 18 Milyon Dolarlık Finansmanla Değerini 200 Milyon Dolara Taşıdı

Ethereum tabanlı Puffer Finance, Brevan Howard Digital ve Electric Capital liderliğindeki yeni finansman turunda 18 milyon dolar toplayarak değerini 200 milyon dolara çıkardı. Coinbase Ventures, Kraken Ventures ve Franklin Templeton gibi önde gelen şirketlerin de katıldığı tur, kripto para ekosistemine olan güveni artırdı.

16.04.2024 15:18  Güncelleme: 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum üzerinde kurulu Puffer Finance, yeni finansman turunda dikkat çekici bir başarıya imza attı. Önde gelen yatırımcıların katılımıyla 18 milyon dolar toplanan turla birlikte şirketin değeri 200 milyon dolara taşındı. Bu gelişme, kripto para ekosistemine olan güvenin yeni bir göstergesi olarak ön plana çıktı.

18 Milyon Dolarlık Finansman, Puffer Finance'i Zirveye Taşıyor

Ethereum tabanlı liquid restaking prokolü Puffer Finance, yeni token fonlama turunda 200 milyon dolarlık bir değerlemeye ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. EigenLayer altyapısında kurulan bu yenilikçi likit restaking platformu, Brevan Howard Digital ve Electric Capital'in ortak liderliğindeki finansman turunda 18 milyon dolar topladı. Bu önemli yatırım turuna Coinbase Ventures, Kraken Ventures ve Franklin Templeton gibi sektörün öncü şirketleri katıldı. Yatırım turunda ayrıca, Fidelity, Mechanism Capital, Lightspeed Faction, Consensys, Animoca, GSR ve Lemniscap gibi firmalar da yatırımcılar arasında yer aldı.

Şirket tarafından yapılan göre bu turun ayrıca değerli melek yatırımcıları da bulunuyor. Polygon'un kurucu ortağı Sandeep Nailwal, Wormhole'un kurucu ortağı Anthony Ramirez, AltLayer'ın kurucu ortağı Yaoqi Jia ve Pendle Finance'in çekirdek katılımcısı Anton Buenavista gibi isimler Puffer Finance'e yatırım yapanlar arasında yer aldı.

Puffer'ın kurucu ortağı Amir Forouzani, konu hakkında yaptığı açıklamada bu turun gelecekteki tokenlar için basit bir anlaşma (SAFT) şeklinde yapılandırıldığını belirtti. Forouzani, bu turun Puffer'ın piyasa değerini 200 milyon dolara yükselttiğini de sözlerine ekledi.

Son olarak Puffer Finance, bu başarılı yatırım turu ile sadece bu yıl Binance Labs'ten aldığı yatırımın ardından yine finansal destek alarak gücüne güç kattı. Proje geçtiğimiz yıl 5,5 milyon dolarlık bir tohum finansman turu ve 650.000 dolarlık bir tohum öncesi tur ile yatırım almıştı.

Kripto Para, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Puffer Finance, 18 Milyon Dolarlık Finansmanla Değerini 200 Milyon Dolara Taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
14:19 BAE’de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi BAE'de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
14:04 Fenerbahçe’nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 20:28:28. #1.11#
SON DAKİKA: Puffer Finance, 18 Milyon Dolarlık Finansmanla Değerini 200 Milyon Dolara Taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement