Pul Biber İhracatı 2025'te Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Pul Biber İhracatı 2025'te Artış Gösterdi

09.01.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin pul biber ihracatı 2025'te 14 milyon 112 bin dolara ulaştı, Almanya lider konumda.

Türkiye'de üretilen ve yemeklerin vazgeçilmez lezzetlerinden pul biberinin ihracatı, geçen yıl 14 milyon 112 bin dolar olarak gerçekleşti.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den 2024 yılında 13 milyon 940 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı. 2025 yılında ise ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 1,23 artarak 14 milyon 112 bin dolar oldu.

Geçen yıl Almanya, Hollanda, İngiltere, İsveç, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Küba, Hindistan, Malta, Dubai, Norveç ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 95 ülkeye 4 bin 159 ton pul biber gönderildi.

Ülke bazında pul biber ihracatında ilk sırayı 2 milyon 621 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyon 956 bin dolarla Hollanda ve 1 milyon 675 bin dolarla İngiltere izledi.

"İsot ihracatında çok daha güçlü rakamları yakalayacağımıza inanıyorum"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, pul biber ihracatının 2025 yılında da artarak devam etmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İhracat rakamlarındaki artışın her yıl artarak devam etmesinin ülke ekonomisi açısından da önemli olduğuna değinen Kızıldemir, "Pul biber ihracatının 2025 yılında da artarak devam etmesi, isotun anavatanı olan Şanlıurfa için büyük bir gurur kaynağıdır. Dünya sofralarında Şanlıurfa isotunun daha fazla yer bulması, ürünümüzün kalitesinin bir göstergesidir." dedi.

Kızıldemir, ihracat rakamlarının üreticiyi de motive ettiğini aktararak, "Türkiye'nin önemli tarımsal ihraç ürünlerinden biri olan pul biberde, 2025 yılında 14 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirilmesi, sektörün geldiği noktayı açıkça ortaya koymaktadır. 95 ülkeye ihracat yapılması, ürünümüzün dünya mutfaklarında kabul gördüğünün en somut göstergesidir. Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin dış satımda başı çekmesi, kaliteli üretim, hijyen ve standartlara verilen önemin karşılığını aldığımızı göstermektedir." dedi.

Bu başarıda en büyük payın tarladan sofraya büyük bir özveriyle çalışan çiftçilere, üreticilere ve ihracatçılara ait olduğunu aktaran Kızıldemir, pul biberin marka değerinin arttırılması noktasında çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Kızıldemir, ihracattaki artışın sürdürülebilir olması gerektiğini belirterek, "Hedefimiz, katma değeri yüksek, paketli ve markalı ürünlerle ihracat rakamlarımızı daha da yukarı taşımaktır. Önümüzdeki yıllarda isot ihracatında çok daha güçlü rakamları yakalayacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Almanya, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pul Biber İhracatı 2025'te Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası

13:14
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:36:59. #7.11#
SON DAKİKA: Pul Biber İhracatı 2025'te Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.