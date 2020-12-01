Pursaklar Altınova Mahalle Konağında sona gelindi - Son Dakika

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yapımı devam Altınova Mahalle Konağı'ndaki çalışmaları inceledi.

Çetin, yaptığı açıklamada şehirleşmenin artması ile birlikte komşuluk ilişkilerinin azaldığını, bu eksikliği giderme adına Mahalle Konağı projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Altınova Mahallesinde de taziye, bayramlaşma, mevlit, kına, asker uğurlama gibi programlarda kullanılmak üzere 211,5 metrekare inşaat alanına sahip konağı yaptıklarını bildiren Çetin, son aşamaya gelinen konağın vatandaşlara hayırlı olmasını temenni ettiğini kaydetti.