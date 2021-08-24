Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Ankara Valisi Şahin'i misafir etti - Son Dakika

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin'i misafir ederek ilçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin'i misafir ederek ilçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Başkan yardımcıları ile birlikte Vali Vasip Şahin'i belediyenin girişinde karşılayan Başkan Ertuğrul Çetin, yapılan çalışmalar ve hayata geçirilecek projelerle ilgili bilgiler verdi. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmenin ardından Başkan Çetin ve İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Vali Vasip Şahin ile birlikte ilçeye yeni bir kimlik kazandıracak olan Endemik Vadi'yi ziyaret etti.

"Valimizin ilgisi ve ziyareti bizleri onurlandırdı"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çetin, "Ankara Valimiz Vasip Şahin Beyefendi Belediyemizi ziyaret etti. İlçemizde yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. Valimizin ilgisi ve ziyareti bizleri onurlandırdı" dedi.

Vali Vasip Şahin de Pursaklar Belediyesini ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e çalışmalarında kolaylıklar diledi. - ANKARA