Pursaklar'da sağlık çalışanlarına destek için bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yoğun çaba sarfeden sağlık çalışanlarına moral ve destek amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının başladığı ilk günden itibaren belediye olarak sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını belirtti.

Salgına karşı bugüne kadar başarılı bir mücadele verdiklerini, vermeye de devam ettiklerini vurgulayan Çetin, "Bizler de koronavirüse karşı en riskli grupların başında gelen sağlık çalışanlarımızın yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Gece gündüz demeden vatandaşlarımız için büyük emek sarf eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü personeli, belediye binası önünden başlattıkları bisiklet turunu, Pursaklar Devlet Hastanesi önünde sağlık çalışanlarına desteklerini bildiren pankart açarak bitirdi.