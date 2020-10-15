Pursaklar'da sokaklar birer birer asfaltlanıyor - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde sıcak asfalt serim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından beton yol, kilitli parke taşı ve asfalt serim çalışmalarıyla ilçe sokakları, daha konforlu, modern ve güvenli hale getirilmeye devam ediyor. Korona virüs salgınından dolayı hiçbir aksaklık göstermeden asfalt, kilitli parke taşı ve beton yol çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdürerek 16 sokakta daha sıcak asfalt serim çalışmasını tamamladı. Başkan Ertuğrul Çetin, gece gündüz demeden fedakarca çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerini ziyaret ederek, 16 sokakta tamamlanan asfalt serim çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

"Yollar hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarından birisidir"

Çalışmaların koordineli bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Çetin, "Pandemiye rağmen seferberlik ilan ederek hemşehrilerimizin ihtiyacını giderme, ilçe sakinlerimizin yanında olmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi gelişigüzel değil belli bir koordinasyon ve planlama dahilinde hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. Yollar hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarından birisidir. İhtiyaç görülen sokaklarımızda asfalt serimi, kilitli parke taşı ve beton yol çalışmaları yapıyoruz. Yollarımızın kalitesini yükseltiyor, sokaklarımızı modern bir görüntüye kavuşturuyoruz. 16 sokağımızın daha ulaşım kalitesini yükselterek, modern bir yola kavuşturduk. Mahallelerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bütün mahallelerimizi güzelleştirme ve değiştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA