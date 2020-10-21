Pursaklar'ın 2021 Yılı Bütçesi Onaylandı - Son Dakika

Pursaklar'ın 2021 Yılı Bütçesi Onaylandı

21.10.2020 11:05
Pursaklar'ın 2021 Yılı Bütçesi Onaylandı, System.String[]

Pursaklar Belediyesi'nin 2021 Mali Yılı Bütçesi, İlçe Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi.

Pursaklar Belediyesi'nin 2021 Mali Yılı Bütçesi, İlçe Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin okunması ile başlayan toplantıda, 2021 yılı Pursaklar Belediye Meclisi'nin Ekim ayı performans programı ve bütçe görüşmeleri yapıldı.

Pursaklar Belediyesi Meclisi Ekim Ayı olağan toplantısında ilçe vizyonuna uygun olarak üst yapıdan temizliğe, spordan eğitime gelecek yıla dair hizmet ve yatırımların yer aldığı 2021 Mali Yılı Mali Bütçesi görüşüldü.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve meclis üyelerinin katılımı ile belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda bütçe ile ilgili tüm maddeler teker teker görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Ertuğrul Çetin, konuşmasında bütçenin hazırlanmasında emeği geçen belediye personeli, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri ve tüm meclis üyelerine bütçe çalışmalarına verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

"Gelecek nesillerimizin, daha modern bir Pursaklara kavuşması için gerekli çalışmaları yapıyoruz"

Birleşimin ardından dilek ve temenniler bölümünde konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçemizde vatandaşımızın memnuniyetini artırmayı amaç edinmiş bir yönetim anlayışıyla gelecek nesillerimizin, daha modern bir Pursaklara kavuşması için gerekli çalışmaları yapmaktayız. Pursaklar sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve mutluluğuna öncelik vererek yatırım ve hizmetlere devam edeceğiz. Üst yapı hizmetleri, spor faaliyetlerinde ivmeyi artırma ve yeşil alanları çoğaltarak hemşehrilerimizin aileleri ile hoş vakit geçireceği alanları artırmaya yönelik sayısız faaliyetlerimizi esas alarak programlarımızı ve bütçemizi en iyi şekilde hazırladık. Diğer taraftan sosyal ve kültürel alanlarda da yaptığımız yatırımlarla, ilçemize gerekli ivmeyi kazandırıp yıldızı parlayan önemli ilçelerden biri haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan savaşa da değinen Başkan Ertuğrul Çetin, kardeş ülke Azerbaycan'a muvaffakiyetler dileyip, Karabağ'ın bir an önce işgalden kurtulmasını temenni ederek sözlerini tamamladı. - ANKARA

Pursaklar'ın 2021 Yılı Bütçesi Onaylandı
Pursaklar'ın 2021 Yılı Bütçesi Onaylandı
Pursaklar'ın 2021 Yılı Bütçesi Onaylandı
Pursaklar'ın 2021 Yılı Bütçesi Onaylandı

Pursaklar Belediyesi, Özgür Ertuğrul, Pursaklar, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pursaklar'ın 2021 Yılı Bütçesi Onaylandı - Son Dakika

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