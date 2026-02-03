Pursat'ta Nadir Balıkçı Kedisi Gözlemi

PURSAT, 3 Şubat (Xinhua) -- Fotokapanla 2025 ortalarında çekilen fotoğrafta Kamboçya'nın Pursat eyaletinde sular altında kalmış bir ormanda balıkçı kedisi görülüyor.

Balıkçı Kedisi Ekolojik Girişimi, Balıkçı Kedisi Çalışma Grubu ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği pazartesi günü yaptıkları ortak açıklamada, Asya'da nadir görülen küçük yaban kedilerinden biri olan balıkçı kedisinin Batı Kamboçya'nın Pursat eyaletindeki Tonle Sap Gölü çevresinde restore edilen sular altında kalmış ormanda ilk kez yeniden görüldüğünü bildirdi. (Fotoğraf: Conservation International Cambodia/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)