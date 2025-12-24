Putin, ABD'nin Ukrayna Barış Önerileri Hakkında Bilgilendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Putin, ABD'nin Ukrayna Barış Önerileri Hakkında Bilgilendirildi

24.12.2025 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin, Putin'in, Trump'ın temsilcileriyle temasları üzerine pozisyonunu belirleyeceğini açıkladı.

(ANKARA) - Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, olası bir Ukrayna barış anlaşmasına ilişkin ABD önerileri üzerine "Başkan Donald Trump'ın temsilcileriyle kurulan temaslar hakkında bilgilendirildiğini" ve "Moskova'nın kendi pozisyonunu belirleyeceğini" duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, temsilci Kirill Dmitriev'in ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileriyle temaslarda bulunmak üzere Miami'ye yaptığı ziyaretle ilgili "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bilgilendirdiğini" söyledi. Peskov, Kremlin'in "medya aracılığıyla iletişim kurmayacağını" belirterek, Rusya'nın önerilere vereceği tepki veya belgelerin tam formatı hakkında detay vermedi.

Gazetecilere konuşan Peskov, "Rus tarafının pozisyonunun tüm ana parametreleri ABD'deki meslektaşlarımız tarafından iyi bilinmektedir. Şimdi devlet başkanına ulaşan bilgiler temelinde pozisyonumuzu belirlemeyi ve çok yakın gelecekte halihazırda işleyen mevcut kanallar üzerinden temaslarımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. Dmitriev tarafından Miami'den Moskova'ya getirilen belgelerin formatı sorulduğunda ise Peskov, "bunun medya önünde konuşulmasının uygun olmadığını" belirtti.

Vladimir Putin, barış şartlarını "Ukrayna'nın hala kontrolünde tuttuğu yaklaşık 5 bin kilometrekarelik Donbas toprağını terk etmesi ve Kiev'in NATO askeri ittifakına katılma niyetinden resmen vazgeçmesi" olarak açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise bugün yaptığı açıklamada, "Ukrayna ve ABD heyetlerinin hafta sonu Miami'de yaptıkları görüşmelerde 20 maddelik bir planı nihai hale getirmeye yaklaştıklarını" kaydetmişti.

Kaynak: ANKA

Vladimir Putin, Diplomasi, Politika, Ukrayna, Kremlin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin, ABD'nin Ukrayna Barış Önerileri Hakkında Bilgilendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:24:10. #7.13#
SON DAKİKA: Putin, ABD'nin Ukrayna Barış Önerileri Hakkında Bilgilendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.