Putin'den Grönland Fiyatı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Putin'den Grönland Fiyatı Açıklaması

Putin\'den Grönland Fiyatı Açıklaması
22.01.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin, Grönland'ın fiyatını Alaska'nın maliyetiyle karşılaştırarak 200-250 milyon dolar olduğunu belirtti.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Alaska konusunda geçmişte anlaşma sağladıklarını belirterek, "ABD'nin Alaska'yı satın alma maliyetiyle karşılaştırırsanız, Grönland'ın fiyatı 200 milyon ila 250 milyon dolar civarında olur" dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle çevrim içi toplantı düzenledi. Toplantıda, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmede bulunan Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan 'Barış Kurulu'na davet edildiklerini bildirdi. Putin, "ABD Başkanı'na teklifi nedeniyle teşekkür ederim. Uluslararası istikrarın güçlendirilmesine yönelik her türlü girişimi her zaman destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na, belgeleri inceleme ve Rusya'nın stratejik ortaklarıyla bu konuyu istişare etme talimatı verildiğini vurgulayarak, bundan sonra Trump'ın teklifine yanıt verebileceklerini söyledi. Putin, ABD'de dondurulan Rus varlıklarından 1 milyar doların Gazze'nin yeniden inşası için aktarılabileceğini kaydetti.

Grönland ile ilgili de açıklama yapan Putin, "Grönland'da olanlar bizi hiç ilgilendirmiyor. ABD ile 1867'de benzer sorunları çözme konusunda deneyimimiz var, bilindiği gibi Rusya, Alaska'yı ABD'ye sattı. Alaska, 1 milyon 717 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip, belki biraz daha fazladır. ABD, Alaska'yı bizden 7,2 milyon dolara almıştı. Bugünün enflasyonuyla bu miktar yaklaşık 158 milyon dolardır" diye konuştu.

Putin, Grönland'ın yaklaşık 2 milyon 166 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip olduğunu dile getirerek, "Bunu ABD'nin Alaska'yı satın alma maliyetiyle karşılaştırırsanız, Grönland'ın fiyatı 200 milyon ila 250 milyon dolar civarında olur. ABD ile Danimarka, konuyu kendi aralarında çözecektir. Bu arada Danimarka, her zaman Grönland'ı bir koloni olarak görmüş, ona oldukça sert, hatta acımasızca davranmıştır ama bu başka bir konu, şu anda kimsenin ilgisini çekeceğini sanmıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Vladimir Putin, Diplomasi, Grönland, Alaska, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'den Grönland Fiyatı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk’ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı Atatürk'ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Bu gerçek olabilir mi Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Onur Saylak’tan duygusal paylaşım: ’’Güzellerim… 14’’ Onur Saylak'tan duygusal paylaşım: ''Güzellerim… 14!''
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

10:11
100’den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
100'den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
10:03
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
09:48
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
09:44
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
09:18
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
08:56
AK Partili vekilin yaptığı MHP’li Adan’ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 10:29:53. #7.11#
SON DAKİKA: Putin'den Grönland Fiyatı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.