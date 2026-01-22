Putin\'den Grönland Fiyatı Açıklaması

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Alaska konusunda geçmişte anlaşma sağladıklarını belirterek, "ABD'nin Alaska'yı satın alma maliyetiyle karşılaştırırsanız, Grönland'ın fiyatı 200 milyon ila 250 milyon dolar civarında olur" dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle çevrim içi toplantı düzenledi. Toplantıda, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmede bulunan Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan 'Barış Kurulu'na davet edildiklerini bildirdi. Putin, "ABD Başkanı'na teklifi nedeniyle teşekkür ederim. Uluslararası istikrarın güçlendirilmesine yönelik her türlü girişimi her zaman destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na, belgeleri inceleme ve Rusya'nın stratejik ortaklarıyla bu konuyu istişare etme talimatı verildiğini vurgulayarak, bundan sonra Trump'ın teklifine yanıt verebileceklerini söyledi. Putin, ABD'de dondurulan Rus varlıklarından 1 milyar doların Gazze'nin yeniden inşası için aktarılabileceğini kaydetti.

Grönland ile ilgili de açıklama yapan Putin, "Grönland'da olanlar bizi hiç ilgilendirmiyor. ABD ile 1867'de benzer sorunları çözme konusunda deneyimimiz var, bilindiği gibi Rusya, Alaska'yı ABD'ye sattı. Alaska, 1 milyon 717 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip, belki biraz daha fazladır. ABD, Alaska'yı bizden 7,2 milyon dolara almıştı. Bugünün enflasyonuyla bu miktar yaklaşık 158 milyon dolardır" diye konuştu.

Putin, Grönland'ın yaklaşık 2 milyon 166 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip olduğunu dile getirerek, "Bunu ABD'nin Alaska'yı satın alma maliyetiyle karşılaştırırsanız, Grönland'ın fiyatı 200 milyon ila 250 milyon dolar civarında olur. ABD ile Danimarka, konuyu kendi aralarında çözecektir. Bu arada Danimarka, her zaman Grönland'ı bir koloni olarak görmüş, ona oldukça sert, hatta acımasızca davranmıştır ama bu başka bir konu, şu anda kimsenin ilgisini çekeceğini sanmıyorum" dedi.