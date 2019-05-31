Son Dakika Haberleri: Putin'den havalimanı isimlerine revizyon
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Putin'den havalimanı isimlerine revizyon

1 saat önce

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki 44 havalimanının ismini değiştiren kararnameyi imzaladı.

Putin'den havalimanı isimlerine revizyon, System.String[]
MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki 44 havalimanının ismini değiştiren kararnameyi imzaladı.
Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya'da bulunan 44 havalimanına tanınmış Rus şahsiyetlerin isimleri eklendi.
İmzalanan kararnameyle, başkent Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'na şair Aleksandr Puşkin'in ismi eklenirken, Domodedovo Havalimanı'na bilim adamı Mihail Lomonosov, Vnukovo Havalimanı'na ise mühendis Andrey Tupolev'in isimleri eklendi.
Rusya'daki havalimanlarına eklenecek isimlerin halk tarafından belirlenmesi için geçen yıl ülke çapında anket yapılmıştı.
Çeşitli alanlarda ülkeye katkı sağlamış Rus vatandaşlarının anılarını güçlendirmek için yapılan ankete 5,5 milyon kişi katılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:54 Kaynak: AA
Moskova, Rusya Federasyonu, Vladimir Putin, Güncel
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