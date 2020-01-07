Putin'i tebessüm ettiren görüntü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Putin'i tebessüm ettiren görüntü - Son Dakika

Putin'i tebessüm ettiren görüntü

6 saat önce

Rusya'da katedraldeki Noel kutlaması sırasında küçük bir çocuğun yanındaki arkadaşının başını okşaması törene katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tebessüm ettirdi.

Putin'i tebessüm ettiren görüntü, System.String[]

Rusya'da katedraldeki Noel kutlaması sırasında küçük bir çocuğun yanındaki arkadaşının başını okşaması törene katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tebessüm ettirdi. O anlar kameralara yansıdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Peterburg'taki Transfiguration (Başkalaşım) Katedrali'nde düzenlenen Noel kutlamasına katıldı. Katedraldeki kutlama sırasında küçük bir çocuğun yanındaki arkadaşının başını okşaması Putin'i tebessüm ettirdi. O anlar kameralara yansıdı.

Ayrıca Putin, 1952'de bu kilisede vaftiz edilmişti.

Ortodokslar 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan gece Noel'i kutluyor. Rus ordu kanalı Zvezda, katedralde Putin'in de katıldığı Noel kutlamasının görüntülerini yayınladı.

Görüntü Dökümü

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-Küçük çocuğun arkadaşının başını okşaması

-Putin'in tebessüm etmesi

-Katedraldeki kutlamadan detaylar


Vladimir Putin, Rusya, Noel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:40 Kaynak: DHA
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