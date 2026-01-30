Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kremlin Sarayı'nda İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'yi kabul ettiği bildirildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Kremlin Sarayı'nda Laricani'yi kabul ettiğini söyledi.
Peskov, görüşmeye ilişkin başka detay paylaşmadı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'daki gelişmelere ilişkin "Moskova ve Tahran arasındaki yoğun siyasi diyalog kapsamında, bu ülkedeki durumun gelişmesinin çeşitli yönlerine ilgi gösteriliyor. Aynı zamanda sağduyunun öne çıkacağını umuyoruz." ifadesini kullanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Putin, İranlı Yetkiliyi Kabul Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?