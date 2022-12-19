Putin, Rusların yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasayı imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Putin, Rusların yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasayı imzaladı

19.12.2022 15:02
Putin, Rusların yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusların, yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusların, yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı yasaya göre, ülkede yabancı uyruklular ve bekar erkekler için taşıyıcı annelik yapılmasına yasak getirildi.

Söz konusu yasa gereği, taşıyıcı annelik hizmetinden sadece evli Rus vatandaşları veya sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayan, Rus vatandaşı olması şartıyla bekar kadınlar yararlanabilecek.

Ayrıca yasaya göre, taşıyıcı annenin doğurduğu çocuklar Rusya vatandaşı sayılacak.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Rusların, yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasa tasarısını 8 Aralık'ta kabul etmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Rusya'dan tedirginlik yaratan video! Avangard füze sistemini muharebe görevine geçirdiler Rusya'dan tedirginlik yaratan video! Avangard füze sistemini muharebe görevine geçirdiler Dünyayı tedirgin eden video! Rusya kapakları açıp, Putin'in 'Yenilmez' dediği yeni silahını ilk kez görücüye çıkardı Dünyayı tedirgin eden video! Rusya kapakları açıp, Putin'in 'Yenilmez' dediği yeni silahını ilk kez görücüye çıkardı

Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin, Rusların yabancılar için 'taşıyıcı annelik' yapmasını yasaklayan yasayı imzaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:18 Kılıçdaroğlu, Kadıköy'de HDP'lilerin gözaltına alındığı sırada Mithat Sancar'ın parti binasına alınmamasına tepki gösterdi: Bu ayıbı kınıyorum
15:13 Dünya Kupası, Arjantin'de coşku yarattı! İşte hafızalardan silinmeyecek şampiyonluk kutlaması
14:47 17 yaşındaki Cemile'nin öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı! Katili müebbet hapis cezası aldı
14:31 Dünya Kupası'nda skandal kural hatası! Fransızlar konuyu FIFA'ya götürebilir
14:19 Afra Saraçoğlu yüzünden Kubilay Aka ile kavga ettiği iddia edilen Mert Ramazan Demir, olaylı geceyi anlattı: Evet, "öyle bir şey oldu
14:07 Ankara'da saldırıya uğrayan MS hastası müzisyen Mehmet Dudarık hayati tehlikeyi atlattı
14:00 Şırnak'ta korkunç kaza: Tırın hurdaya çevirdiği kamyonetin içinde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti
13:21 Tuzla'da valeler arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası mermiler havada uçuştu! 7 kişinin yakalandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı
12:59 İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi kabul edilmedi
12:41 İstanbul'un göbeğindeki dükkana baskın! Yüzlerce hayvan boynuzu ve tarihi eser ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2022 15:37:32. #1.11#
SON DAKİKA: Putin, Rusların yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasayı imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement