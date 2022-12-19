Söz konusu yasa gereği, taşıyıcı annelik hizmetinden sadece evli Rus vatandaşları veya sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayan, Rus vatandaşı olması şartıyla bekar kadınlar yararlanabilecek.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı yasaya göre, ülkede yabancı uyruklular ve bekar erkekler için taşıyıcı annelik yapılmasına yasak getirildi.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Putin, Rusların yabancılar için 'taşıyıcı annelik' yapmasını yasaklayan yasayı imzaladı - Son Dakika

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