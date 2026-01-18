Putin Temsilcisi\'nden ABD\'ye Uyarı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a asker gönderen 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulama kararı aldığını belirterek, "Avrupa, babasını kışkırtmamalı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya yüzde 10 gümrük vergisi uygulama kararını değerlendirdi. Dmitriyev, "Grönland'a asker göndermek gibi tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Avrupa, babasını kışkırtmamalı" ifadelerini kullandı.