Putin ve ABD Heyeti Moskova\'da Görüştü

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve beraberindeki heyetle Moskova'da görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı Jared Kushner ve ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmede yer alan Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin'in ABD heyetiyle gerçekleştirdiği ve yaklaşık 4 saat süren görüşmenin 'yapıcı ve güvene dayalı' geçtiğini kaydetti. Görüşmenin atmosferini değerlendiren Uşakov, "Toplantı özellikle anlamlı ve yapıcıydı. Bunu ayrıca son derece samimi ve güvene dayalı bir görüşme olarak nitelendirebilirim" ifadelerini kullandı.

Tarafların Ukrayna ve diğer konularda yakın teması sürdürme konusunda anlaştığını belirten Uşakov, Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin, güvenlik konularını görüşmek üzere bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya geleceğini duyurdu.

Görüşmede, toprak sorunu çözülmeden uzun vadeli bir çözüm beklenmemesi gerektiğinin yinelendiğini vurgulayan Uşakov, Moskova'nın krizi siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye istekli olduğunu dile getirdi.

Görüşmede Ukrayna'nın yanı sıra Gazze için oluşturulan 'Barış Kurulu', Grönland konusu ve ikili ilişkilerin de ele alındığını ifade eden Uşakov, önceki ABD yönetimi tarafından dondurulan Rus varlıklarından 1 milyar doların, Rusya'nın Barış Kurulu'na katkısı olarak kullanılması fikrinin ekonomik çalışma grubu tarafından tartışılmaya devam edeceğini aktardı.