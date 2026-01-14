Putin ve Lula: Venezuela Gerginliği Üzerine Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva telefonda görüşerek, Venezuela'daki gelişmeleri ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Lula da Silva, Venezuela ve Latin Amerika etrafında artan gerginliği istişare etti.

İki liderin, Venezuela'nın egemenliği ve ulusal çıkarlarının korunmasına ilişkin yaklaşımlarının örtüştüğünün vurgulandığı görüşmede, Latin Amerika ve diğer bölgelerde gerilimin azaltılması için ortak çaba sarf etme konusunda da mutabık kalındığı kaydedildi.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.